Nederlandse dame komt aankomend weekend in race-actie tijdens F1 Dutch GP
Tijdens de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort zullen er niet twee, maar drie Nederlandse dames op de grid staan. Esmee Kosterman zal namelijk haar debuut maken in de F1 Academy, wat naast de Formule 1 en de Porsche Supercup aankomend weekend in actie zal komen.
Kosterman besloot na het karten haar debuut te maken in de Ford Fiesta Sprint Cup Benelux, waar ze de eerste vrouwelijke winnaar werd. Ze wist ook een race van de Supercar Challenge te winnen achter het stuur van een Radical. Daarnaast stapte ze nog in bij de BMW M2 Cup en de Lamara Cup. Sinds vorig jaar doet de ervaring op in Formule 4-auto's, eerst in het Indiase kampioenschap en nu in het Britse kampioenschap. Kosterman zal dit weekend haar cv uitbreiden als gastrijder in de F1 Academy.
Naast Weug en Gademan, nu ook Kosterman
De F1 Academy is een F4-klasse voor vrouwelijke coureurs, waarbij het grootste deel van de grid steun krijgt van Formule 1-teams. Doriane Pin van Mercedes gaat momenteel aan de leiding van het kampioenschap voor Chloe Chambers van Haas en Maya Weug van Ferrari. De laatstgenoemde was geboren in Spanje, maar ze heeft een Nederlandse vader en rijdt onder de Nederlandse nationaliteit. Nina Gademan van Alpine vinden we op de achtste plek in de tussenstand na twee podiums. Kosterman zal uitkomen als wildcard van Hitech met steun van TeamViewer. De F1 Academy zal twee races doen op Zandvoort, een op de zaterdag en een op de zondag.
