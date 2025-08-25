Slecht nieuws voor Verstappen en Red Bull: 'Als ze niet de juiste personen hebben...'

Riccardo Patrese, voormalig coureur in F1 die zes races op zijn naam heeft staan, heeft geen goed nieuws voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Italiaan stelt dat het team dat de voorgaande jaren zo domineerde, niet meer terug gaat keren naar de top van de koningsklasse.

In gesprek met Mega Casino List stelt Patrese dat de hoogtijdagen van Red Bull voorbij zijn door het vertrek van teambaas Christian Horner, ontwerper Adrian Newey en nog veel meer belangrijke mensen zoals Rob Marshall en Jonathan Wheatley. "Ik denk dat Red Bull uitgeschakeld is. Ze kunnen niet terugkomen. Waarom zouden ze? Naar mijn mening komen ze niet terug. Als ze niet de juiste persoon hebben, kan elk team wegvallen en kunnen ze niet naar de top gaan."

Artikel gaat verder onder video

Situatie Red Bull vergelijkbaar met Ferrari

Patrese vergelijkt de situatie bij Red Bull nu met die van Ferrari tijdens hun laatste periode waarin ze succesvol waren en domineerde. "Toen Ferrari Michael Schumacher, Ross Brawn, Rory Byrne en Jean Todt had, maakte dat het verschil. Ze stonden aan de top. Toen deze mensen verdwenen, bleven ze maar zeggen: ‘Laten we hopen op volgend jaar, laten we hopen op volgend jaar.’ Maar ze zijn nooit teruggekomen, want zelfs toen Raikkonen in 2007 de titel won, was de auto in verval. Andere teams ontwikkelden betere auto's en ze zijn nooit teruggekomen. Als je naar alle teams kijkt, zelfs Williams, dan zie je dat wanneer de goede mensen verdwijnen, ze nog steeds bestaan, maar niet winnen."

Related image

Patrese maakt zich zorgen om Red Bull

Patrese ziet het, mede daarom, somber in voor Red Bull. “Ik denk dat Red Bull ook zo zal worden. Zonder Horner, Newey en Wheatley gaan ze uiteindelijk achteruit. Misschien overleven ze volgend jaar omdat ze Verstappen hebben, misschien met één overwinning, dan een podiumplaats, dan nog een podiumplaats, dan een vijfde plaats. Maar als Verstappen vertrekt, kun je het wel vergeten.”

Gerelateerd