George Russell ﻿is nog lang niet van plan om de Formule 1 te verlaten. De Britse coureur onthult hoe een ontmoeting met tennislegende Novak Djokovic hem heeft aangespoord om zijn eigen loopbaan met een lange termijnvisie te benaderen. De Brit, die op 27-jarige leeftijd nog altijd aan het begin van zijn Formule 1-loopbaan staat, kijkt naar sporticonen als Djokovic om zijn toekomstplannen te vormen.

Het gesprek met de tennislegende, die op 38-jarige leeftijd nog altijd op topniveau presteert, heeft de Mercedes-rijder aan het denken gezet over de waarde van consistentie en zelfzorg. Djokovic, met 100 enkelspeltitels en een record van 428 weken als nummer 1 op de ATP-ranglijst, deelde zijn ervaringen over het belang van discipline in zijn twintiger jaren. "Ik heb een heel goed gesprek gehad met Novak Djokovic over menselijke prestaties en wat hij momenteel doet, maar ook over wat hij in zijn twintiger jaren deed. Hij zei tegen me dat hij, toen hij in de twintig was, het gevoel had dat hij gerust een dag in de sportschool, of een dag hier of een dag daar, kon missen zonder dat het hem zou beïnvloeden", zo onthult Russell in de Untapped-podcast.

Artikel gaat verder onder video

Alonso en Schumacher

De Brit vervolgt: "Maar dat deed hij niet, en daar is hij nu zo dankbaar voor, omdat hij denkt dat het werk dat hij in die jaren heeft gestoken hem in staat stelt om tot ver in de dertig op zo'n hoog niveau te blijven spelen." Russell is ook totaal niet van plan om vroeg zijn helm aan de wilgen te hangen. "Formule 1 is niet zo zwaar voor het lichaam als bijvoorbeeld tennis – het is anders, omdat je niet die constante impact op je benen hebt – maar ik wil hier tot ver in de veertig blijven en als ik zie wat [Fernando] Alonso doet, geeft me dat de inspiratie dat ik dat kan.” Alonso rijdt op een hoge leeftijd nog altijd rond, terwijl bijvoorbeeld Michael Schumacher zijn eerste wereldkampioenschap met Ferrari pas op 31-jarige leeftijd won, wat leidde tot een reeks van vijf opeenvolgende titels. "Dat blijf ik mezelf vertellen om gemotiveerd te blijven! Ik vertel mezelf dat het ooit wel komst", zo is Russell eerlijk.

Russell blijft hopen

Momenteel staat de jonge Brit op de vierde plaats in het rijdersklassement, terwijl zijn team, Mercedes, de derde plaats bezet in het constructeurskampioenschap. Ondanks dat hij nu nog niet in de race is voor het kampioenschap, blijft hij gefocust en werkt hij elke dag om klaar te zijn voor het moment dat zijn kans komt. "We hebben nu niet de snelste auto, maar dat kan volgend jaar zijn, over vijf jaar, over vier jaar, over tien jaar. "Mijn droom is om wereldkampioen te worden en ik werk er elke dag aan om ervoor te zorgen dat ik er klaar voor ben, want ik weet gewoon niet wanneer dat moment komt."

Gerelateerd