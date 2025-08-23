Volgens dr. Helmut Marko is het Laurent Mekies-effect binnen Red Bull Racing nu al merkbaar. Hoewel de resultaten nog niet echt verbeterd zijn, gaan de discussies volgens de adviseur van het team in een duidelijke richting: namelijk de technische kant.

Christian Horner, langszittend teambaas in de Formule 1, moest daags na de race in Silverstone plaatsmaken voor Mekies. De Fransman werd gepromoveerd vanuit Red Bull Racing. Mekies heeft een achtergrond als engineer, en die kennis kan hij als teambaas uitstekend toepassen op de renstal. Met de keuze voor Mekies volgt Red Bull hetzelfde model dat McLaren met Andrea Stella ook heeft toegepast: een technisch specialist op de meest bepalende positie van het team.

Mekies maakt goede indruk op Marko

Marko onthult bij F1-Insider dat Mekies een goede indruk maakt: "Hij maakt een ijzersterk debuut en brengt veel van zijn tijd door in de fabriek. Iedere dag is hij minstens veertien uur bezig in Milton Keynes." De Fransman lijkt vooral bezig te zijn om de neuzen dezelfde kant op te krijgen: "Hij voert constant gesprekken met leidinggevenden."

Inhoudelijke discussies

Max Verstappen verklaarde eerder al dat vooral de technische expertise van Mekies van grote waarde is, en Marko onderschrijft dat: "Dat onderscheidt hem echt van de rest; hij is een uitstekende engineer. De discussies draaien daarom veel meer om techniek, en ja, dat was precies wat we wilden in deze functie."

