Marko onthult impact Mekies bij Red Bull Racing: "Wat hem onderscheidt..."
Marko onthult impact Mekies bij Red Bull Racing: "Wat hem onderscheidt..."
Volgens dr. Helmut Marko is het Laurent Mekies-effect binnen Red Bull Racing nu al merkbaar. Hoewel de resultaten nog niet echt verbeterd zijn, gaan de discussies volgens de adviseur van het team in een duidelijke richting: namelijk de technische kant.
Christian Horner, langszittend teambaas in de Formule 1, moest daags na de race in Silverstone plaatsmaken voor Mekies. De Fransman werd gepromoveerd vanuit Red Bull Racing. Mekies heeft een achtergrond als engineer, en die kennis kan hij als teambaas uitstekend toepassen op de renstal. Met de keuze voor Mekies volgt Red Bull hetzelfde model dat McLaren met Andrea Stella ook heeft toegepast: een technisch specialist op de meest bepalende positie van het team.
Mekies maakt goede indruk op Marko
Marko onthult bij F1-Insider dat Mekies een goede indruk maakt: "Hij maakt een ijzersterk debuut en brengt veel van zijn tijd door in de fabriek. Iedere dag is hij minstens veertien uur bezig in Milton Keynes." De Fransman lijkt vooral bezig te zijn om de neuzen dezelfde kant op te krijgen: "Hij voert constant gesprekken met leidinggevenden."
Inhoudelijke discussies
Max Verstappen verklaarde eerder al dat vooral de technische expertise van Mekies van grote waarde is, en Marko onderschrijft dat: "Dat onderscheidt hem echt van de rest; hij is een uitstekende engineer. De discussies draaien daarom veel meer om techniek, en ja, dat was precies wat we wilden in deze functie."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen deelt zeldzame foto, 'Comeback Pérez zo goed als zeker' | GPFans Recap
- 40 minuten geleden
Marko onthult impact Mekies bij Red Bull Racing: "Wat hem onderscheidt..."
- 1 uur geleden
Wolff ziet schrikbarende snelheden in 2026: 'Met volledige vermogen halen we 400 km/u'
- 2 uur geleden
- 3
McLaren kan slimmigheidjes in voorwielophanging meenemen naar 2026
- 3 uur geleden
Zo voorkomt de FIA dat teams stiekem doorwerken in de zomerstop | GPFans Special
- Vandaag 18:18
Zandvoort toont beelden van opbouw Dutch Grand Prix | F1 Shorts
- Vandaag 17:51
- 44
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus