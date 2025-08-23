Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas onthult dat hij ooit de coureur was tijdens een rondje op Silverstone, waarbij Max Verstappen en Gianpiero Lambiase met hem meereden. Waar Verstappen aangaf de bochten wat sportiever te nemen, wilde 'GP' het juist een stuk rustiger aan doen. Nicholas geeft toe dat hij een specifieke opdracht niet kon uitvoeren, omdat hij daar, naar eigen zeggen, niet de ballen voor had.

Nicholas was lange tijd de man die bij Red Bull Racing verantwoordelijk was voor de pitstops. Inmiddels werkt hij niet meer op de baan, maar heeft hij een ambassadeursrol binnen het team. In die rol deelt hij geregeld anekdotes over zijn tijd in de Formule 1. Terwijl hij een balletje slaat op een golfbaan naast Silverstone, herinnert hij zich een onderonsje met Verstappen en diens race-engineer Lambiase.

Verkenningsronde op Silverstone in Audi RS6

Nicholas blikt op Instagram terug op de filmdagen van Red Bull, die in aanloop naar een nieuw seizoen worden gebruikt om de wagens te testen. Binnen het team werd gevraagd of het mogelijk was om een verkenningsrondje te doen, en Nicholas stak zijn hand omhoog: "Ik! Ik! Ik!" Het gebeurde echter in zijn privéauto, een Audi RS6 uit 2013. De wagen had al aardig wat kilometers op de teller staan, maar Nicholas was vastbesloten het rondje te rijden. Verstappen zat op de passagiersstoel, Lambiase op de achterbank.

Nicholas zei ja, maar had niet stilgestaan bij druk

"Toen ik mijn ja-woord gaf op dit aanbod, had ik er niet bij stilgestaan welke druk erbij komt kijken. Ik zat een beetje te twijfelen. Ik wilde niet te hard rijden, maar ook weer niet te langzaam," zo opent hij. Verstappen gaf aan even de benen van de wagen te strekken, terwijl 'GP' het juist rustiger wilde doen. "Max zat te roepen: ‘Kom op, ga, ga, ga!’ Terwijl 'GP' zei: ‘Dit is prima Calum, genoeg, je hoeft niet gas bij te geven’," lacht Nicholas.

Ritje zorgde voor 3.000 pond aan onderhoudskosten

De bochtencombinatie Maggots-Becketts is een feest in een Formule 1-wagen, maar kan niet vol worden genomen in veel andere auto’s. "Max kreeg me wel aan het lachen op een bepaald moment. Toen we Maggots-Becketts naderden, gaf hij aan: ‘Deze moet vol gas.’ Dat durfde ik niet, en daar heb ik ook niet de ballen voor," zo lacht Nicholas. Het uitstapje zorgde er overigens ook voor dat de voormalig Red Bull-monteur later die dag ongeveer 3.000 pond aan onderhoudswerkzaamheden aan zijn wagen moest laten uitvoeren.

