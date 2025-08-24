Kumpen ziet zomerstop eindigen en laat boodschap achter op vakantiekiekje
Kumpen ziet zomerstop eindigen en laat boodschap achter op vakantiekiekje
De zomerstop loopt op zijn einde, en dat betekent dat de Formule 1 zich gaat opmaken voor de hervatting van het seizoen. Volgende week staat de Dutch Grand Prix op het programma, en de moeder van Max Verstappen blikt op Instagram nog even terug op de familiemomenten van de afgelopen weken.
Na de zomerstop staan de laatste tien races van het seizoen gepland. Daarin zullen Lando Norris en Oscar Piastri bepalen wie er uiteindelijk met de wereldtitel naar huis gaat. Verstappen kan op een goede dag meedingen naar de zeges, maar zal toch voornamelijk een bijrol spelen. De focus van de teams lag het afgelopen jaar deels al op volgend seizoen, en de verwachting is dat er nog weinig renstallen tijd en geld in het huidige materiaal zullen steken.
Zomerstop bijna voorbij
Dat het seizoen weer gaat beginnen is voor de liefhebbers goed nieuws. Sophie Kumpen, de moeder van Verstappen, blikt op social media terug op de afgelopen weken en deelt daarbij een mooi familiekiekje met de tekst: "We hebben een fantastische tijd samen gehad."
Gerelateerd
Net binnen
Fans halen autoriteiten erbij rondom Viaplay: 'Wat een oplichters zeg'
- 9 minuten geleden
Overzicht pole position 2025: de stand van zaken na de eerste seizoenshelft
- 1 uur geleden
- 4
Kumpen ziet zomerstop eindigen en laat boodschap achter op vakantiekiekje
- 2 uur geleden
Het tijdschema voor de Grand Prix van Nederland
- Vandaag 06:59
- 1
Verstappen deelt zeldzame foto, 'Comeback Pérez zo goed als zeker' | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Marko onthult impact Mekies bij Red Bull Racing: "Wat hem onderscheidt..."
- Gisteren 20:59
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus