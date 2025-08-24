close global

Victoria Verstappen and mother Sophie

Kumpen ziet zomerstop eindigen en laat boodschap achter op vakantiekiekje

Kumpen ziet zomerstop eindigen en laat boodschap achter op vakantiekiekje

Redactie
Victoria Verstappen and mother Sophie

De zomerstop loopt op zijn einde, en dat betekent dat de Formule 1 zich gaat opmaken voor de hervatting van het seizoen. Volgende week staat de Dutch Grand Prix op het programma, en de moeder van Max Verstappen blikt op Instagram nog even terug op de familie­momenten van de afgelopen weken.

Na de zomerstop staan de laatste tien races van het seizoen gepland. Daarin zullen Lando Norris en Oscar Piastri bepalen wie er uiteindelijk met de wereldtitel naar huis gaat. Verstappen kan op een goede dag meedingen naar de zeges, maar zal toch voornamelijk een bijrol spelen. De focus van de teams lag het afgelopen jaar deels al op volgend seizoen, en de verwachting is dat er nog weinig renstallen tijd en geld in het huidige materiaal zullen steken.

Zomerstop bijna voorbij

Dat het seizoen weer gaat beginnen is voor de liefhebbers goed nieuws. Sophie Kumpen, de moeder van Verstappen, blikt op social media terug op de afgelopen weken en deelt daarbij een mooi familiekiekje met de tekst: "We hebben een fantastische tijd samen gehad."

Instagram @Sophiekumpen
Instagram @Sophiekumpen

