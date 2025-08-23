Ferrari-teambaas haalt uit naar media: "Ze gingen te ver"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kreeg nog voor de zomerstop zijn contractverlenging, maar leek toch even flink onder druk te staan. De Fransman wijst in gesprek met Auto Motor und Sport naar de geruchten die de ronde deden en trekt de vergelijking met de situatie van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Vasseur begon in 2023 aan zijn derde jaar bij de Scuderia. Afgelopen seizoen leverde hij zijn voorlopig beste resultaat af door tweede te worden in het constructeurskampioenschap. Voor 2025 stonden er echter grote veranderingen op stapel: Lewis Hamilton sloot zich aan bij het team en het concept van de voorwielophanging werd aangepast. Toch bleven de resultaten aan het begin van het jaar, ondanks de sprintzege in China, uit en leek de positie van Vasseur even onder druk te staan. Ook Christian Horner, die onlangs vertrok bij Red Bull Racing, werd kort in verband gebracht met de positie van de Fransman. Eind juli sprak Ferrari echter het vertrouwen in Vasseur uit en kondigde het team zijn contractverlenging aan.

Vasseur: 'Media ging te ver'

Vasseur wijst naar de rol van de media, met alle geruchten van de afgelopen maanden. "De geruchten zorgden voor de turbulentie, die kwamen niet van mij, maar van de media. Noch Ferrari, noch ikzelf hebben gesproken," aldus de teambaas. Na het weekend in Canada werd hij echt boos, zo vertelt hij: "Maar tegenwoordig kun je zulke stoorzenders nauwelijks vermijden. Ik wil niet alle journalisten over één kam scheren, maar door het internet is de berichtgeving veel agressiever geworden. Er is een constante druk om clicks te genereren. Toen die geruchten in Canada voor het eerst opdoken, was ik echt boos. Ze gingen te ver."

Geruchten rondom Verstappen en Red Bull Racing

De Ferrari-teambaas benadrukt overigens dat dit niet alleen uit Italiaanse hoek komt. Zo wijst hij op alle berichten die de afgelopen maanden over Max Verstappen en Red Bull verschenen: "Kijk maar naar Red Bull, wat daar de afgelopen weken is gebeurd. Het ging alleen maar over geruchten rond Max Verstappen." De lachende derde is in zijn ogen McLaren: "Zij zijn erin geslaagd zich volledig afzijdig te houden van al die verhalen en spanningen. Daarom heb ik vorig jaar de komst van Lewis [Hamilton] al vóór het seizoen aangekondigd. Als ik dat tussen Imola en Monte Carlo had gedaan, waren veel mensen in paniek geraakt."

