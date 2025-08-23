close global

Max Verstappen, Oscar Piastri, Red Bull, McLaren, Montreal, 2025

Montoya komt met idee: 'Red Bull moet voor Sainz gaan bij vertrek Verstappen'

Montoya komt met idee: 'Red Bull moet voor Sainz gaan bij vertrek Verstappen'

Brian Van Hinthum
Max Verstappen, Oscar Piastri, Red Bull, McLaren, Montreal, 2025

Max Verstappen blijft het komende seizoen gewoon rijden voor het team van Red Bull Racing, al is het wel afwachten hoe het team er dan voor staat. Een vertrek in 2027 is inmiddels nog verre van uitgesloten als het team volgend jaar niet presteert. Mocht het zover komen, moet men volgens Juan Pablo Montoya voor Carlos Sainz gaan.

De afgelopen maanden werden de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger in de wereld van de Formule 1. De Nederlander hield grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell wist niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Vervolgens werd ook nog eens Christian Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder deden opschroeven. Daar kwamen later ook nog eens geruchten bij over Verstappen en Toto Wolff, die een geheime meeting in Sardinië gehad zouden hebben. Daar bleek weinig van waar en inmiddels weten we dat de Nederlander gewoon bij 'zijn' Red Bull blijft rijden.

Teams beschikbaar?

Zover weten we inmiddels: het stoeltje van Verstappen voor 2026 bij Red Bull is veilig. De grote vraag is echter of hij zijn team ook loyaal blijft na dat jaar. In 2026 gaan natuurlijk de regels volledig op de schop, waardoor we dus een andere pikorde krijgen in de koningsklasse. Mocht dan blijken dat er een grote achterstand bestaat voor Red Bull, is het uiteraard mogelijk dat Verstappen toch buiten de deur gaat kijken. De vraag is dan echter: waar? Montoya behandelt de situatie: "Als Max Verstappen volgend jaar ineens besluit om te vertrekken, hoeveel teams staan er dan open op met hem te praten?', vraagt hij zich af bij Casas De Apuestas.

Sainz voor Verstappen

Montoya vervolgt: "McLaren is buiten zicht. Ferrari? Misschien. Ik denk dat Carlos Sainz eigenlijk terug zou moeten keren bij Ferrari, maar hij zou ook fantastisch zijn voor Red Bull. Red Bull heeft ervaring nodig. Als Max zegt dat hij vertrekt, wie ga je dan halen? Nog een rookie? Dan zou je met vier rookies eindigen bij twee kwakkelende teams. Ik zou Carlos binnen een oogopslag nemen. Red Bull moet voor Carlos gaan en zijn contract afkopen en hem wegehalen bij Williams", zo besluit de oud-coureur.

