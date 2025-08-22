De voormalig fysio van Max Verstappen, Bradley Scanes, stond tot en met 2023 aan de zijde van de Nederlander. In die periode zag hij Verstappen uitgroeien van een talentvolle, maar soms wispelturige coureur tot een wereldkampioen. Het afscheid viel hem dan ook zwaar, zo vertelt hij in de High Performance Podcast.

Tijdens zijn tijd bij Red Bull zag Scanes diverse kopstukken komen en gaan, maar zelf stond hij sinds 2020 onafgebroken naast Verstappen. Uiteindelijk gaf zijn gezin de doorslag om te vertrekken: Scanes had een pasgeboren zoon en wilde daar logischerwijs meer tijd mee doorbrengen.

Scanes kon maar lastig een moment vinden

In de podcast legt Scanes uit dat hij het vooral moeilijk vond om het afscheid aan Verstappen kenbaar te maken. “Het kostte me toch aardig wat tijd om het hem te vertellen. Ik besloot dit tijdens de zomervakantie in augustus te doen, terwijl het wereldkampioenschap nog in volle gang was,” blikt hij terug op 2023.

Emotioneel afscheid

Toch stelde Scanes het moment steeds opnieuw uit. “Ik weet nog dat we aan het trainen waren in Monaco en dat er het weekend erna geen race was.” Enkele dagen later vertelde hij het alsnog aan Verstappen, die zichtbaar overvallen was. "Het is eigenlijk alsof je het uitmaakt met je partner, precies zo’n situatie. Daar ben ik niet zo goed in.” Verstappen had nog alternatieve plannen bedacht om het werk anders in te delen, maar dat bleek niet haalbaar. "De tijd opsplitsen was geen optie voor ons", legt Scanes uit. Verstappen hecht veel waarde aan het team om zich heen en volgens Scanes was het afscheid emotioneel: “Er waren wat tranen, van ons allebei.”

