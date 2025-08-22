Voormalig fysio Verstappen blikt terug op afscheid: "Er waren wat tranen, van ons allebei"
Voormalig fysio Verstappen blikt terug op afscheid: "Er waren wat tranen, van ons allebei"
De voormalig fysio van Max Verstappen, Bradley Scanes, stond tot en met 2023 aan de zijde van de Nederlander. In die periode zag hij Verstappen uitgroeien van een talentvolle, maar soms wispelturige coureur tot een wereldkampioen. Het afscheid viel hem dan ook zwaar, zo vertelt hij in de High Performance Podcast.
Tijdens zijn tijd bij Red Bull zag Scanes diverse kopstukken komen en gaan, maar zelf stond hij sinds 2020 onafgebroken naast Verstappen. Uiteindelijk gaf zijn gezin de doorslag om te vertrekken: Scanes had een pasgeboren zoon en wilde daar logischerwijs meer tijd mee doorbrengen.
Scanes kon maar lastig een moment vinden
In de podcast legt Scanes uit dat hij het vooral moeilijk vond om het afscheid aan Verstappen kenbaar te maken. “Het kostte me toch aardig wat tijd om het hem te vertellen. Ik besloot dit tijdens de zomervakantie in augustus te doen, terwijl het wereldkampioenschap nog in volle gang was,” blikt hij terug op 2023.
Emotioneel afscheid
Toch stelde Scanes het moment steeds opnieuw uit. “Ik weet nog dat we aan het trainen waren in Monaco en dat er het weekend erna geen race was.” Enkele dagen later vertelde hij het alsnog aan Verstappen, die zichtbaar overvallen was. "Het is eigenlijk alsof je het uitmaakt met je partner, precies zo’n situatie. Daar ben ik niet zo goed in.” Verstappen had nog alternatieve plannen bedacht om het werk anders in te delen, maar dat bleek niet haalbaar. "De tijd opsplitsen was geen optie voor ons", legt Scanes uit. Verstappen hecht veel waarde aan het team om zich heen en volgens Scanes was het afscheid emotioneel: “Er waren wat tranen, van ons allebei.”
Gerelateerd
Net binnen
Pérez moet nog even wennen aan zomervakantie zonder F1: 'Duurt lang'
- 18 minuten geleden
Montoya denkt aan Tsunoda als vervanger Colapinto: "Een hoop fouten gemaakt"
- 53 minuten geleden
Voormalig fysio Verstappen blikt terug op afscheid: "Er waren wat tranen, van ons allebei"
- 1 uur geleden
Wolff blijft achter Antonelli staan: "Dit is onderdeel van het proces"
- 2 uur geleden
Zakenman mikt op F1-comeback Caterham met investering van honderden miljoenen
- 2 uur geleden
FIA wijzigt regels: gridstraffen moeten binnen twaalf maanden worden uitgezeten
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus