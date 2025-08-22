Het team van Caterham kan binnen afzienbare tijd weer op de startgrid verschijnen. Zakenman Saad Kassis-Mohamed wil het team nieuw leven inblazen en mikt op een startbewijs in 2027, zo vertelt hij tegenover Sportstar Magazine.

Caterham debuteerde in 2012 in de Formule 1. Destijds vormden Heikki Kovalainen en Vitaly Petrov het rijdersduo. Het team werd dat seizoen tiende in het klassement met nul punten. Dat gebeurde ook in de twee daaropvolgende seizoenen, waarbij Giedo van der Garde in 2013 één van de coureurs was. Eind 2014 kreeg het team de financiën niet meer rond en op 5 februari 2015 werd bekend dat de stekker uit de renstal werd getrokken.

Caterham een bekende naam

De Formule 1 heeft met Cadillac komend jaar al een elfde team op de startgrid staan, wat betekent dat er nog ruimte is voor één extra renstal. Kassis-Mohamed hoopt dat plekje te bemachtigen. De ondernemer uit Koeweit is van plan om met zijn investeringsmaatschappij SKM Capital zo’n 280 miljoen euro te investeren over een periode van drie seizoenen. Daarnaast wil het team de fabriek in Silverstone nieuw leven inblazen en een race-afdeling opzetten in München. “Caterham is voor velen nog steeds een bekende naam, maar momenteel nemen ze niet deel aan F1. Een merklicentie maakt het makkelijker om de marketingwereld te betreden, zonder dat je het oude bedrijf en haar schulden weer tot leven hoeft te wekken,” legt Kassis-Mohamed de keuze voor Caterham uit.

Goedkeuring FIA en FOM vormt nog wel een obstakel

De goedkeuring voor een terugkeer van Caterham naar de Formule 1 is echter nog niet gegeven door de FIA en de FOM. De aanvraag en uiteindelijke toelating van Cadillac hebben laten zien dat er nog een heleboel geregeld moet worden voordat Caterham daadwerkelijk mag toetreden.

