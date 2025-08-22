VIDEO | 'Red Bull neemt besluit over teamgenoot Verstappen’, ‘Comeback Bottas aanstaande’
VIDEO | 'Red Bull neemt besluit over teamgenoot Verstappen’, ‘Comeback Bottas aanstaande’
Isack Hadjar zal komend jaar de teamgenoot worden van Max Verstappen bij Red Bull Racing, zo verwacht het Duitse Auto Motor und Sport. Het betekent dat Yuki Tsunoda na dit seizoen mag vertrekken bij het Oostenrijkse team.
