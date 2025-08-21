Stefano Domenicali, de grote baas van de Formule 1, heeft zijn wens uitgesproken om de Duitse Grand Prix terug op de kalender te krijgen. De race terugbrengen naar Duitsland is echter geen gemakkelijke opgave. De topman van de koningsklasse laat weten dat de rij van geïnteresseerden lang is en natuurlijk moet er ook een grote zak geld klaarstaan.

De laatste keer dat er een Formule 1-race in Duitsland verreden werd, was in 2020 op de Nürburgring, een tijdelijke oplossing in een door corona aangetast seizoen. De laatste officiële Duitse Grand Prix vond alweer in 2019 plaats op Hockenheim, maar beide circuits hebben het financieel zwaar te verduren en zien het niet zitten om een dergelijke race te organiseren. In een interview met Sport Bild, dat woensdag gepubliceerd werd, benadrukt Domenicali: "Geld is op dit moment secundair. Eerst moeten we weten met wie we moeten praten. We staan open voor gesprekken." Hij benadrukt dat Duitsland een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van de Formule 1 en dat hij openstaat voor serieuze gesprekken met geïnteresseerde partijen.

Financiële drempel

Hoewel de interesse in Duitsland is afgenomen, is het land nog altijd een belangrijke speler in de Formule 1. Het Mercedes-team speelt nog altijd een grote rol in de sport en vanaf volgend jaar zal ook Audi zich gaan melden als fabrieksteam. De financiële drempel voor een potentiële organisator is echter enorm, want om een race te organiseren, moet er zo'n 35,5 miljoen euro neergelegd worden. Daardoor is het voor Duitsland lastig om de concurrentie aan te gaan met andere landen die graag een Formule 1-race zouden willen organiseren.

Dringende situatie

Domenicali benadrukt de urgentie van de zaak: "De tijd dringt. Er is een lange wachtlijst van bedrijven en zelfs landen met hun premiers en koningen die wanhopig een race willen hebben." Daar is niks aan gelogen: landen als Turkije, Rwanda, Zuid-Afrika, Portugal en Zuid-Korea kloppen al regelmatig op de deur, terwijl een traditionele race als Zandvoort de plek op de kalender niet eens weet te behouden Het is duidelijk dat, hoewel de wens er is om de Duitse Grand Prix terug te brengen, er nog een hoop obstakels overwonnen moeten worden voordat het zover kan zijn.