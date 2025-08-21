close global

Helmut Marko bekritiseert Mercedes om ‘hype’ rond Kimi Antonelli

Helmut Marko bekritiseert Mercedes om ‘hype’ rond Kimi Antonelli

Tom Visser
Helmut Marko, adviseur van Red Bull, heeft uitgehaald naar rivaal Mercedes vanwege de manier waarop het team volgens hem te veel “hype” heeft gecreëerd rond rookie Kimi Antonelli. De jonge Italiaan kreeg dit seizoen een zitje als vervanger van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton, maar zijn debuutjaar verloopt niet vlekkeloos.

Antonelli liet vroeg in het seizoen flitsen van zijn snelheid zien, onder meer met een knap podium in Canada. Toch stokte zijn progressie in de Europese races, vooral door de grillige prestaties van de Mercedes W16. Regelmatig kampte hij met een gebrek aan vertrouwen in de auto, wat resulteerde in teleurstellende resultaten.

Antonelli nog jong

Marko merkte hierover op: "Antonelli is zeker een hele snelle coureur, maar ook nog erg jong. Vreemd genoeg sprak ik hem kort in het hotel in Spa, en hij zei letterlijk dat hij geen vertrouwen heeft in de auto en zodra hij pusht, de controle verliest." Volgens de Oostenrijker gaat het dus niet alleen om de wagen: "Het is meer een mentaal ding. Blijkbaar is de auto ook erg kritisch in het werkvenster, een beetje zoals de onze: als alles klopt is het snel, maar daarna meteen heel giftig."

Red Bull-aanpak vs. Mercedes-aanpak

Marko benadrukte dat Red Bull een belangrijk voordeel heeft: een juniorenteam. "Het verschil is dat onze talenten eerst voor Racing Bulls rijden en dus niet meteen onder de volle druk van de Formule 1 komen te staan. Wij creëren ook geen hype rond een jonge coureur nog voordat hij überhaupt in een F1-auto heeft gezeten." Volgens hem mist Mercedes die luxe: jongeren als Antonelli moeten meteen presteren in de hoofdmacht, terwijl bij Red Bull talenten als Liam Lawson rustig hun vorm konden terugvinden bij het satellietteam.

Dieptepunt in België

Antonelli’s lastigste weekend kwam waarschijnlijk tijdens de Grand Prix van België. Daar haalde hij zowel in de sprint als in de hoofdrace Q2 niet en eindigde hij bovendien buiten de punten. Mercedes verdedigde hem nog door te zeggen dat het hoort bij de leercurve, maar Marko is duidelijk: de hype heeft eerder tegen hem gewerkt dan geholpen. "Kimi moet gewoon de tijd krijgen om zich te herstellen, net zoals Lawson zijn vorm terugvond bij Racing Bulls", aldus de adviseur van Red Bull Racing. "Maar gelukkig voor ons heeft Mercedes niet de luxe van een tweede team."

