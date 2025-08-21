Toto Wolff steunt F1-comeback van Bottas: "Hij hoort gewoon een racezitje te hebben"

Valtteri Bottas wordt nadrukkelijk genoemd in de geruchten rondom nieuwkomer Cadillac F1, dat in 2026 zijn debuut zal maken. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat weten een terugkeer van de Fin naar de Formule 1 volledig te steunen.

Na zijn vertrek bij Kick Sauber eind 2024 keerde Bottas terug bij Mercedes, het team waarvoor hij van 2017 tot 2021 reed en tien Grand Prix-zeges behaalde. Sindsdien vervult hij een rol als reserve- en simulatierijder, waarbij hij het team ondersteunt naast George Russell en Kimi Antonelli.

Lovende woorden

Wolff prees de waarde van de 35-jarige coureur: "Valtteri maakt al heel lang deel uit van de Mercedes-familie. Als een van onze coureurs in de problemen kwam, bijvoorbeeld door voedselvergiftiging, kun je hem in de auto zetten en weet je dat hij meteen op snelheid is. Dat is geweldig om te weten: je reserve is net zo snel als ieder ander." Toch benadrukte Wolff dat Bottas meer verdient. "Hij hoort gewoon een racezitje te hebben. Hopelijk gaat die deur binnenkort open. Watch this space."

Cadillac-optie spreekt Bottas aan

De mogelijke kans ligt bij Cadillac, het nieuwe Amerikaanse team dat wordt geleid door voormalig Virgin- en Marussia-chef Graeme Lowdon, en dat samenwerkt met General Motors en TWG Motorsports. Bottas zelf ziet een rol bij Cadillac wel zitten. "Het is iets nieuws in de Formule 1, een Amerikaans team met misschien een andere kijk op de sport", vertelde hij eerder in F1’s Beyond The Grid-podcast. "Als ik daar als coureur deel van uitmaakte, zou dat heel interessant zijn, omdat je vanaf nul begint. Je kunt echt invloed uitoefenen op de richting die het team opgaat, en dat maakt het heel motiverend én belonend zodra er succes komt."

