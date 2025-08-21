close global

Andrea Stella, Oscar Piastri, generic, 2025

McLaren-triomf volgens Stella: "De emotie en samenwerking betekenen meer dan de titel"

Tom Visser
Waar McLaren komend seizoen afstevent op een tweede constructeurstitel op rij, blijft Andrea Stella opvallend bescheiden over zijn rol. De Italiaan benadrukt dat niet zijn naam, maar het hele team van McLaren centraal staat.

Stella wordt vaak de architect genoemd van McLarens wederopstanding sinds eind 2022. Toch wijst hij die term zelf van de hand. "Zak [Brown] en ik hebben altijd nauw samengewerkt. Er is niets in deze sport dat je alleen doet. Het is altijd teamwork geweest", zo zegt de teambaas tegenover Motorsport.com.

Winnen kampioenschap zorgt voor voldoening

Het winnen van een constructeurskampioenschap leverde hem veel voldoening op. "Het bijdragen aan het binnenhalen van een kampioenschap voor McLaren is zeker een van de hoogtepunten," vertelt hij. "Maar vooral de manier waarop dit gevierd is, was bijzonder. Iedereen voelde: dit is van mij, hier heb ik aan bijgedragen."

Menselijke trekjes zorgen voor échte betekenis

Stella benadrukt dat juist de menselijke kant voor hem het verschil maakt: "Ik heb veel kampioenschappen gewonnen bij Ferrari, maar dit voelde anders. Hier was iedereen zó blij. Er zit bijna meer voldoening in de reis dan in het uiteindelijke resultaat. Uiteindelijk zijn het de menselijke interacties die echte betekenis geven aan wat we bereiken."

