McLaren-triomf volgens Stella: "De emotie en samenwerking betekenen meer dan de titel"
McLaren-triomf volgens Stella: "De emotie en samenwerking betekenen meer dan de titel"
Waar McLaren komend seizoen afstevent op een tweede constructeurstitel op rij, blijft Andrea Stella opvallend bescheiden over zijn rol. De Italiaan benadrukt dat niet zijn naam, maar het hele team van McLaren centraal staat.
Stella wordt vaak de architect genoemd van McLarens wederopstanding sinds eind 2022. Toch wijst hij die term zelf van de hand. "Zak [Brown] en ik hebben altijd nauw samengewerkt. Er is niets in deze sport dat je alleen doet. Het is altijd teamwork geweest", zo zegt de teambaas tegenover Motorsport.com.
Winnen kampioenschap zorgt voor voldoening
Het winnen van een constructeurskampioenschap leverde hem veel voldoening op. "Het bijdragen aan het binnenhalen van een kampioenschap voor McLaren is zeker een van de hoogtepunten," vertelt hij. "Maar vooral de manier waarop dit gevierd is, was bijzonder. Iedereen voelde: dit is van mij, hier heb ik aan bijgedragen."
Menselijke trekjes zorgen voor échte betekenis
Stella benadrukt dat juist de menselijke kant voor hem het verschil maakt: "Ik heb veel kampioenschappen gewonnen bij Ferrari, maar dit voelde anders. Hier was iedereen zó blij. Er zit bijna meer voldoening in de reis dan in het uiteindelijke resultaat. Uiteindelijk zijn het de menselijke interacties die echte betekenis geven aan wat we bereiken."
Gerelateerd
Net binnen
Roscoe, Hamilton’s trouwe makker: wereldreiziger, filmster én model in Vogue-magazine
- 25 minuten geleden
'Er kwam toen bij Verstappen in 2020 veel druk te staan op het doel tegen Hamilton'
- 55 minuten geleden
- 1
Herbert: 'Hamilton vertrekt mogelijk bij Ferrari, Verstappen en Sainz in beeld'
- 1 uur geleden
- 3
McLaren-triomf volgens Stella: "De emotie en samenwerking betekenen meer dan de titel"
- 1 uur geleden
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 2 uur geleden
Stella over McLaren: "Beslissingen ontstaan niet door dictators, maar door samenwerking"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Stand constructeurs na GP Hongarije: Red Bull ziet Ferrari en Mercedes flink uitlopen
- 4 augustus
Gasly heeft andere mening dan Verstappen: "Het heeft niks met racen te maken"
- 1 augustus