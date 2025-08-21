VeeKay maakt indruk in IndyCar, Dale Coyne mikt op verlenging tot 2026

Als het aan teameigenaar Dale Coyne ligt, blijft Rinus VeeKay ook in 2026 actief bij zijn team in de IndyCar Series. De 24-jarige Nederlander maakt dit jaar een sterke indruk bij één van de kleinere spelers van de grid.

Coyne liet in gesprek met RACER weten dat er plannen zijn om het contract snel te verlengen. "Ik denk van wel", antwoordde hij op de vraag of VeeKay ook in 2026 voor Dale Coyne Racing zal rijden. "Zoals ik al eerder zei, denk ik niet dat we volgend jaar veel veranderingen zullen zien. We zagen net dat Marcus Armstrong doorgaat bij Meyer Shank Racing, dus die blijft waar hij zit. Ik denk dat jullie onze twee coureurs al ruim vóór Halloween zullen kennen."

Lastige markt na vertrek Ed Carpenter Racing

VeeKay kwam pas eind vorig jaar terecht bij Dale Coyne Racing, nadat Ed Carpenter Racing hem na vijf seizoenen verving door Alexander Rossi. Door het late nieuws waren de meeste zitjes al bezet en leken zijn opties beperkt. Pas na een test op de Indianapolis Motor Speedway kwamen de gesprekken met DCR op gang. Hoewel de verwachtingen niet hooggespannen waren [het team gebruikte vorig jaar nog negen verschillende coureurs] bleek VeeKay al snel een waardevolle kracht.

Wederzijdse interesse in verlenging

Volgens manager Adrian Sussman is er ook vanuit het kamp van VeeKay interesse om de samenwerking door te trekken. Daarmee lijkt de kans groot dat DCR komend seizoen wél over continuïteit gaat beschikken met VeeKay als vaste rijder. Coyne twijfelt er niet aan dat zijn coureur nog meer potentie heeft. "Vanuit competitief oogpunt vecht iedereen voor zijn plek in het kampioenschap", legt hij uit. "Ook al is de titelstrijd beslist, er zal in de komende races juist extra drama zijn, omdat rijders vechten om in de top vijf, top tien of top twaalf te eindigen."

Soms moet je geluk hebben

Hij vervolgt: "Iedereen probeert zijn waarde te verhogen door hoger in het kampioenschap te eindigen. Als wij bovenaan de lijsten staan, is dat waar we horen. Als we onderaan staan, komt dat omdat er iets doms gebeurde, hij werd aangetikt of er ging iets mis. Maar over het algemeen is het potentieel om hoger te eindigen veel beter, veel sterker."

