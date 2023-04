Sainz reageert op afwijzing right-to-review, Michelin sluit terugkeer in F1 uit | GPFans Recap

Vincent Bruins

Woensdag 19 april 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ferrari diende een right to review-verzoek in bij de FIA na een straf van Carlos Sainz die de Italiaanse renstal niet helemaal eerlijk vond, maar die deed de nieuwe bewijsstukken echter af als "niet significant en relevant". De Spanjaard heeft daar vandaag op gereageerd. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet de positieve kanten van het vertrek van Dan Fallows naar Aston Martin. Ondertussen heeft een petitie rondom de eerste wereldtitel van Max Verstappen een nieuw mijlpaal bereikt. Michelin kan het maar niet eens worden met de Formule 1 en sluit daarom een terugkeer als bandenfabrikant uit. Mercedes gaat gedetailleerde in op de ontplofte motor van George Russell en de gevolgen ervan. De familie van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher bevestigt een rechtszaak aan te gaan spannen tegen een Duits roddelblad.

Sainz laat van zich horen na afgewezen right to review-verzoek: "Heel teleurstellend"

Carlos Sainz heeft middels een statement van zich laten horen nadat de FIA op dinsdag besloot het right to review-verzoek van Ferrari af te wijzen. Volgens de Spanjaard moeten er bepaalde dingen verbeteren binnen de Formule 1 en is het besluitvormingsproces vanuit de wedstrijdleiding al te lang onderwerp van gesprek: "Heel teleurstellend dat de FIA ons geen right to review heeft toegekend", schrijft hij op social media. "Twee weken later denk ik nog altijd dat de straf buiten proportioneel is en ik ben van mening dat het op z'n minst bekeken had moeten worden op basis van het bewijs en de redenering die wij hebben gepresenteerd. Meer lezen? Klik hier!

Horner benoemt positie kanten van vertrek Red Bull-topman Fallows

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet het vertrek van topman Dan Fallows naar eigen zeggen als iets positiefs, omdat het andere werknemers binnen de formatie de kans geeft een stap naar voren te doen. Fallows was binnen Red Bull Racing samen met levende legende Adrian Newey verantwoordelijk voor de aerodynamica van de auto. De Britse engineer wordt gezien als één van de grotere meesterbreinen binnen de Formule 1-paddock, en dus was de teleurstelling groot toen hij in 2021 bekendmaakte de overstap naar Aston Martin te willen maken om daar als technisch directeur aan de slag te gaan. Meer lezen? Klik hier!

Petitie Hamilton-fans rondom Abu Dhabi 2021 behaalt mijlpaal van 100.000 handtekeningen

Mercedes ging na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 tegen de uitslag in protest, maar de FIA ging hier niet in mee. Wel verliet Masi enige tijd later zijn positie als wedstrijdleider. Sindsdien is de race een gevoelig onderwerp van gesprek. Met name de fans van Hamilton voelen zich nog altijd beroofd, zo blijkt uit het feit dat een petitie om de uitslag van de race aan te passen en Hamilton het kampioenschap toe te kennen, vandaag de mijlpaal van 100.000 handtekeningen heeft bereikt. Meer lezen? Klik hier!

Michelin sluit terugkeer in F1 uit: "We gaan geen banden maken die zichzelf vernielen"

Michelin bevestigt dat het geen toekomst heeft in de Formule 1 en dus Pirelli niet zal vervangen. De Franse bandenfabrikant en F1 kunnen het maar niet eens worden over de rol dat het rubber moet spelen tijdens Grands Prix. "Zij zeggen dat je banden moet hebben die zichzelf vernielen om een mooie show te krijgen. En ik denk dat wij niet weten hoe we dit moeten doen. We kunnen het dus niet eens worden." vertelde Michelin-CEO Florent Menegaux tegenover The Drive. Michelin zou alleen een terugkeer willen maken in de Formule 1, als de technologie de prioriteit is. Dat is waar de Fransen het voor willen doen en niet voor de show of voor naamsbekendheid. Meer lezen? Klik hier!

Kans op gridstraf voor Russell vergroot: 'Mercedes-motor is niet meer te redden'

George Russell viel in de Grand Prix van Australië uit met een ontplofte motor en Mercedes zou nu niet alleen de oorzaak ervan weten, maar naar verluidt weet het team nu ook dat de motor niet meer te repareren is. De engineers van de Duitse renstal zouden verklaard hebben dat de verbrandingsmotor en de bijbehorende elementen, zoals de turbo en de MGU-H, niet meer te redden zijn. Dat meldde het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport. Ze doen nu onderzoek of andere componenten van de power unit, zoals de accu en de elektronica, nog wel verder gebruikt kunnen worden. Meer lezen? Klik hier!

Familie Michael Schumacher neemt juridische stappen na bizarre actie van Duits roddelblad

Het Duitse roddeltijdschrift Die Aktuelle ligt onder vuur, nadat het een interview met Michael Schumacher had uitbracht. Het bleek uiteindelijk om een nep-interview te gaan dat was geschreven door een AI-programma. Een woordvoerder van de familie Schumacher heeft aan ESPN bevestigd dat er juridische stappen zullen worden ondernomen. Het is niet het eerste conflict tussen Die Aktuelle en de Schumachers. Meer lezen? Klik hier!