Vincent Bruins

Woensdag 19 april 2023 16:38

George Russell viel in de Grand Prix van Australië uit met een ontplofte motor en Mercedes zou nu niet alleen de oorzaak ervan weten, maar naar verluidt weet het team nu ook dat de motor niet meer te repareren is. Dat zou later in het seizoen problemen kunnen geven voor Russell wiens kans op gridstraffen nu vergroot is.

De Brit maakte een rooskleurige openingsfase van de Formule 1-race in Melbourne mee. Hij kwam als een duveltje uit een doosje van zijn plek, verraste Max Verstappen voor het ingaan van de eerste bocht en pakte de leiding. Een crash van Alexander Albon zorgde voor de eerste Safety Car-periode en Russell werd naar binnen geroepen voor een nieuwe set banden, maar hij werd flink benadeeld toen er met de rode vlaggen werd gezwaaid.

Defecte cilinder

Het ging vervolgens van kwaad tot erger voor de Mercedes-coureur. Hij viel terug in de rangorde en even later kwamen er een flinke plof rook en zelfs wat vlammen uit de Mercedes. Russell parkeerde de W14-bolide op het rechte stuk en moest uitstappen. Het was einde oefening voor de man die na de eerste bocht dus nog op de eerste positie lag op het circuit van Albert Park. Mercedes startte een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing en kwam tot de conclusie dat een defecte cilinder ervoor had gezorgd dat de krachtbron de geest had gegeven.

Verbrandingsmotor, turbo en MGU-H verloren

De cilinder zou kapot zijn gegaan door een brokstuk of vuil dat in de motor terecht was gekomen. De engineers van Mercedes zouden verklaard hebben dat de verbrandingsmotor en de bijbehorende elementen, zoals de turbo en de MGU-H, niet meer te redden zijn. Dat meldde het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport. De Duitse renstal doet nu onderzoek of andere componenten van de power unit, zoals de accu en de elektronica, nog wel verder gebruikt kunnen worden. Vanaf de aankomende Grand Prix, de vierde ronde van het seizoen in Azerbeidzjan, zal Russell dus met zijn tweede verbrandingsmotor rijden en aangezien er maar drie gebruikt mogen worden in een jaar met 23 races, is de kans op gridstraffen aanzienlijk groter geworden voor de Britse coureur.