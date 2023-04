Jan Bolscher

Woensdag 19 april 2023 10:04

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet het vertrek van topman Dan Fallows naar eigen zeggen als iets positiefs, omdat het andere werknemers binnen de formatie de kans geeft een stap naar voren te doen.

Fallows was binnen Red Bull Racing samen met levende legende Adrian Newey verantwoordelijk voor de aerodynamica van de auto. De Britse engineer wordt gezien als één van de grotere meesterbreinen binnen de Formule 1-paddock, en dus was de teleurstelling groot toen hij in 2021 bekendmaakte de overstap naar Aston Martin te willen maken om daar als technisch directeur aan de slag te gaan. Red Bull Racing wilde hem in eerste instantie aan zijn contract tot en met eind 2023 houden waarna er een juridisch geschil tussen beide partijen ontstond. Uiteindelijk mocht Fallows in april van het afgelopen jaar de overstap maken.

Inkoopslag Aston Martin

En dat lijkt voor Aston Martin direct zijn vruchten te hebben afgeworpen. Teameigenaar Lawrence Stroll heeft flink geïnvesteerd in nieuwe faciliteiten en nieuw personeel, maar de AMR23 lijkt vooral een geesteskind van Fallows. Dit vanwege de duidelijke vergelijkingen met het concept van de Red Bull. Al met al heeft het geresulteerd in drie derde plaatsen in de eerste drie races voor Fernando Alonso, terwijl ook teammaat Lance Stroll nu al 20 punten achter zijn naam heeft staan. Afgelopen jaar waren dat er 18 na afloop van het seizoen.

Kans om te ontwikkelen

Horner ziet het vertrek van Fallows inmiddels echter als iets positiefs: "In het Verenigd Koninkrijk heb je zeven teams binnen 80 kilometer afstand, dus er zal altijd competitie zijn", vertelt hij tegenover Sky Sports. "We hebben in onze geschiedenis bij Red Bull heel weinig leegloop qua personeel gehad en het is fantastisch dat we talent een kans geven om zich te ontwikkelen. Als ze naar een ander team vertrekken... Ik ben blij voor Dan dat hij goed werk levert, maar zijn vertrek geeft andere engineers de kans en alles draait om evolutie. Het team dat we nu hebben is sterker dan het team dat we twee jaar geleden hadden. We kijken altijd naar binnen en vooruit", klinkt het.