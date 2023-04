Jan Bolscher

Woensdag 19 april 2023 09:19

Carlos Sainz heeft middels een statement van zich laten horen nadat de FIA op dinsdag besloot het right to review-verzoek van Ferrari af te wijzen. Volgens de Spanjaard moeten er bepaalde dingen verbeteren binnen de Formule 1 en is het besluitvormingsproces vanuit de wedstrijdleiding al te lang onderwerp van gesprek.

Sainz kreeg in de slotfase van de Grand Prix van Australië een tijdstrijd van vijf seconden opgelegd, omdat hij vlak na de herstart Fernando Alonso op het achterwiel raakte en achterstevoren tikte. Omdat de race achter een safety car eindigde, viel Sainz hierdoor vanaf P4 terug naar de twaalfde stek. Ondertussen kreeg Pierre Gasly geen straf voor het veroorzaken van de crash met teammaat Esteban Ocon en werd er überhaupt niet gekeken naar het incident waarbij Nyck de Vries werd getorpedeerd door Logan Sargeant.

Right to review-verzoek afgewezen

Ferrari diende daarom een right to review-verzoek bij de FIA in, met als doel dat er opnieuw naar het besluit om Sainz te straffen gekeken zou worden. Op dinsdag werd er een virtuele hoorzitting afgewerkt waarbij de Italiaanse grootmacht nieuw bewijs moest aanleveren om aan te tonen dat er inderdaad opnieuw naar gekeken zou moeten worden. Het motorsportorgaan deed de nieuwe bewijsstukken van Ferrari echter af als "niet significant en relevant", en dus blijft de vijf seconden tijdstraf voor Sainz staan.

Statement Sainz

"Heel teleurstellend dat de FIA ons geen right to review heeft toegekend", schrijft hij op social media. "Twee weken later denk ik nog altijd dat de straf buiten proportioneel is en ik ben van mening dat het op z'n minst bekeken had moeten worden op basis van het bewijs en de redenering die wij hebben gepresenteerd. We moeten samen blijven werken om bepaalde zaken te verbeteren voor de toekomst. De consistentie en het besluitvormingsproces is nu al vele seizoenen onderwerp van gesprek en het moet duidelijker worden in het belang van de sport. Wat er is gebeurd in Australië ligt nu in het verleden en ik ben honderd procent gefocust op Bakoe", aldus Sainz.