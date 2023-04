Vincent Bruins

Woensdag 19 april 2023 20:51 - Laatste update: 20:52

Het Duitse roddeltijdschrift Die Aktuelle ligt onder vuur, nadat het een interview met Michael Schumacher had uitbracht. Het bleek uiteindelijk om een nep-interview te gaan dat was geschreven door een AI-programma. De familie van de zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen is nu van plan om juridische stappen te nemen.

Aankomende december is het tien jaar geleden dat Schumacher zwaargewond raakte in een skiongeluk nabij Méribel in de Franse Alpen. De Ferrari-legende zou nu al negen jaar thuis aan het revalideren zijn. In 2019 vertelde zijn voormalige teambaas Jean Todt dat hij beter aan het worden was, maar moeite heeft met communiceren. De Fransman zei ook dat Schumacher de Formule 1-races op televisie kan zien. Verder is het eigenlijk radiostilte over de toestand van de vader van Mick.

'Mijn leven is compleet veranderd'

'Mijn leven is compleet veranderd', zo luidde de titel van het zogenaamde interview van Die Aktuelle. Ze beweerden met Schumacher zelf gesproken te hebben. "Het was een verschrikkelijke tijd voor mijn vrouw, mijn kinderen en mijn hele familie. Ik was zo zwaar gewond dat ik voor maanden in een kunstmatige coma lang, omdat mijn lichaam het anders allemaal niet aan kon. Ik heb een zware tijd gehad, maar het ziekenhuisteam heeft mij weer terug bij mijn familie weten te krijgen," werd door het AI-programma geschreven. Na onderzoek van The Times blijkt dat de bron waar het interview vandaan komt Character.ai heet, een gratis website met een AI-chatbot. Deze kan antwoorden geven vanuit verschillende beroemde figuren, waaronder dus ook de legendarische Schumacher.

Niet het eerste conflict

Een woordvoerder van de familie Schumacher heeft aan ESPN bevestigd dat er juridische stappen zullen worden ondernomen. Het is niet het eerste conflict tussen Die Aktuelle en de Schumachers. In 2014 plaatste het roddelblad een foto van Michael en zijn vrouw Corinna op de cover, met de kop 'Wakker', maar het artikel in kwestie ging over andere mensen die in het verleden uit coma's zijn ontwaakt. Die Aktuelle won in 2015 een rechtszaak tegen de familie Schumacher, nadat het op de voorpagina had gezet dat er "een nieuwe liefde" in Corinna's leven was gekomen, maar het artikel zelf ging over dochter Gina.