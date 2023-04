Vincent Bruins

James Vowles, de teambaas van Williams, heeft toegegeven dat Logan Sargeant hem heeft bewezen dat hij ongelijk had. De voormalige hoofdstrategist van Mercedes twijfelde namelijk over de stuurkunsten van de Amerikaanse coureur die door velen werd gelabeld als een 'paydriver', iemand die betaalt voor zijn zitje. De Brit wist niet zeker of Sargeant wel Formule 1-waardig zou zijn.

Sargeant maakt tot dusver een prima start van zijn carrière in de koningsklasse mee. Hij weet teamgenoot Alexander Albon bij te houden en werd twaalfde in zijn debuutrace in Bahrein. Hij werd vervolgens zestiende in Saoedi-Arabië. Ook in Australië werd hij op die positie geklasseerd, nadat de Amerikaan helaas Nyck de Vries had uitgeschakeld.

Investering van Williams

"Mijn pad was enkele jaren geleden al gekruist met Logan," vertelde Vowles. "Hij kwam naar Mercedes voor de simulatie-evaluatie en ik was geïnteresseerd om naar hem te kijken, omdat hij goede resultaten neerzette, vooral als je teruggaat naar zijn periode in Formule 3 waar hij bij een middenveldteam reed. Hij was daar met Oscar [Piastri] en hem heb ik ook hoog zitten. Destijds hadden we bij Mercedes al een goed stel coureurs, dus daar eindigde mijn relatie met hem. Voordat ik bij Williams aankwam, financierde Williams - het is erg belangrijk om dit te zeggen - zijn Formule 2-carrière, dus hij wordt nu betaald als een professionele coureur en Williams financierde hem, omdat ze er diep van overtuigd waren dat hij de real deal was. En mijn terughoudendheid kwam voort uit het feit dat het daarvoor moeilijk was om hem echt te beoordelen, maar ik moet zeggen, hij zit nu in de auto, ik heb nu de mogelijkheid om naar zijn telemetrie te kijken... Hij heeft het verdiend om hier te zitten. Dus het laat je gewoon zien dat ik in mijn vorige leven [bij Mercedes] ongelijk had, en Williams gelijk."

Volwassen in debuutrace

"Vanaf de eerste testronden kon je meteen zien dat het tempo er was," voegde Vowles eraan toe. "Ik was een beetje terughoudend om me af te vragen of het hem wat tijd zou kosten om eraan te wennen. Het tweede aspect is dat het zijn eerste Grand Prix was, de druk op je schouders is dan enorm, maar hij nam het op zich en ging driedik door de eerste bocht. Normaal eindigt je debuutrace dan in tranen, maar hij ging er gewoon enorm volwassen mee om. En vanaf dat moment, en ik weet zeker dat je het hele jaar door zult zien, zal hij vooruitgang boeken."