Remy Ramjiawan

Donderdag 13 april 2023 08:02

Logan Sargeant steunt de oproep om het aantal vrije trainingen tijdens een raceweekend te verminderen. Op dit moment heeft de koningsklasse tijdens een normaal raceweekend drie vrije trainingen en dat is volgens de Amerikaan iets te veel van het goede.

Hoewel de trainingen in de loop van de jaren van negentig minuten per sessie al is teruggebracht naar zestig minuten per sessie, sprak Formule 1-CEO Stefano Domenicali over een andere invulling van de vrije trainingen. In eerste instantie zag hij een verdwijning wel als een goede optie, maar teams en coureurs hebben de nodige trainingsminuten wel nodig. Inmiddels is het plan wat beschaafd en lijkt de derde training het onderwerp van discussie te gaan worden.

Artikel gaat verder onder video

'Drie trainingen zijn wat veel'

Rookie Sargeant reed vorig jaar nog Formule 2 en daar hebben de teams slechts één vrije training. "Ik denk dat drie zeker veel is, vooral als je uit de Formule 2 komt, waar je veel eerder risico's moet nemen dan nu. Dus als rookie vind ik het niet erg om er twee of drie te hebben, maar voor de toekomst denk ik niet dat drie nodig is. Al is het mijn favoriete nummer", zo legt Sargeant uit.

Concrete plannen om de vrije training te laten verdwijnen zijn nog niet geopperd. Wel wordt er gesleuteld aan het sprintweekend. Daar stonden voorheen twee vrije trainingen op het programma, maar de tweede training die op zaterdagochtend plaatsvond, die zal worden vervangen voor een tweede kwalificatiesessie. Dit geldt alleen voor de sprintweekenden.