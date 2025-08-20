In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Cadillac zo goed als rond is met Valtteri Bottas. Daarnaast moet Kick Sauber zijn naam veranderen voor de Dutch Grand Prix, deelt FIA-president Mohammed Ben Sulayem een brief die hij van de Afrikaanse leden heeft ontvangen, en laat Maleisië weten graag terug te willen keren op de F1-kalender. Het land baalt ervan dat het eind 2017 de sport de rug heeft toegekeerd. Dit is de GPFans Recap van woensdag 20 augustus.

Sepang wil F1 terug, maar prijskaartje van 70 miljoen dollar schrikt af

Azhan Shafriman Hanif, circuitdirecteur van Sepang in Maleisië, verklaart dat het een grote fout was om de Formule 1 eind 2017 vaarwel te zeggen. Het land wil graag terug op de kalender, maar schrikt van het prijskaartje van minimaal 70 miljoen dollar per jaar en moet erkennen dat de organisatie inmiddels achteraan de rij moet aansluiten bij andere landen die een Grand Prix willen organiseren. De hele verklaring lezen van de directeur? Klik hier!

'Sauber moet naam wijzigen voor Dutch Grand Prix vanwege Nederlandse wetgeving'

Stake F1 Team Kick Sauber moet volgende week in Zandvoort onder een andere naam rijden, zo meldt De Telegraaf. Dit heeft te maken met de Nederlandse wetgeving rondom reclame voor online kansspelletjes. Alles lezen over de verplichte verandering? Klik hier!

Wolff niet blij met scene in F1-film met Brad Pitt: "Tenenkrommend, ze logen tegen mij"

F1: The Movie verscheen eind juni in de bioscoop en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff speelt een kleine rol in de film. Aan het einde heeft hij een scene met Brad Pitt, de hoofdrolspeler, maar erg tevreden is Wolff daar niet over. Wolff noemt het "tenenkrommend" en grapt dat de filmcrew tegen hem gelogen heeft. De hele verklaring van de teambaas van Mercedes lezen? Klik hier!

Afrikaanse autoclubs spreken steun uit voor FIA-president Ben Sulayem

Hoewel FIA-president Mohammed Ben Sulayem niet bij iedereen in het pulletje valt, kan hij wel rekenen op duidelijke steun vanuit Afrika. De Emiraat deelt op zijn sociale media een brief die hij heeft ontvangen van de betreffende leden, waarin zij hem bedanken voor zijn visie, transparantie en innovaties. De brief inzien en lezen wat de voorzitter erop te zeggen heeft? Klik hier!

'Cadillac legt eerste Formule 1-coureur vast voor 2026'

Het nieuwe Cadillac F1-team, dat volgend jaar zijn debuut maakt in de Formule 1, heeft zijn eerste grote stap gezet: de Amerikaanse renstal zou Valtteri Bottas weten vast te strikken. De Fin keert daarmee terug op de grid in 2026. Alles lezen over de mogelijke terugkeer van de Fin? Klik hier!

