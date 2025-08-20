'Cadillac legt eerste Formule 1-coureur vast voor 2026'

Het nieuwe Cadillac F1-team, dat volgend jaar zijn debuut maakt in de Formule 1, heeft zijn eerste grote stap gezet: de Amerikaanse renstal zou Valtteri Bottas weten vast te strikken. De Fin keert daarmee terug op de grid in 2026.

Volgens bronnen van Formula.hu zal de officiële presentatie van Bottas waarschijnlijk volgende week plaatsvinden. Het nieuws komt niet als verrassing: Bottas werd al langer in verband gebracht met de nieuwkomer en gaf eerder zelf aan dat een terugkeer naar de grid zijn prioriteit was. Om zich optimaal voor te bereiden, wil Cadillac in de tweede helft van 2025 al enkele TPC-tests (Testing of Previous Cars) uitvoeren, vermoedelijk met een oudere Ferrari. Bottas zal dus vroegtijdig aansluiten om zich in te werken bij zijn nieuwe team en de samenwerking goed op te starten.

Artikel gaat verder onder video

Bekend gezicht in de leiding

Het team staat onder leiding van Graeme Lowdon, die Bottas goed kent. Hij was de afgelopen jaren manager van Zhou Guanyu, Bottas’ voormalige teamgenoot bij Sauber. Hun eerdere samenwerking en Lowdons managementervaring moeten stabiliteit brengen in Cadillac’s ambitieuze project.

Tweede zitje nog onzeker

Hoewel Bottas al is vastgelegd, blijft de vraag wie zijn teamgenoot wordt in 2026. Sergio Pérez is in beeld geweest voor een overstap, al zou ook Alpine interesse hebben. Daarnaast worden enkele jongere coureurs genoemd, maar het is nog onduidelijk of Cadillac dat risico aandurft met een volledig onervaren rijder naast Bottas.

Gerelateerd