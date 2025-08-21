Ecclestone ziet Bortoleto als ideale opvolger van Hamilton
Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is de afgelopen weken al kritisch geweest op Lewis Hamilton bij Ferrari en wijst nu zelfs een mogelijke vervanger aan. De 94-jarige Ecclestone vindt dat Ferrari eindelijk moet wakker worden en zo snel mogelijk moet ingrijpen.
Hoewel het avontuur van Hamilton bij Ferrari pas dit seizoen is begonnen, is Ecclestone uitgesproken. Zo stelde hij onlangs dat Hamilton nog altijd getalenteerd is, maar op zijn veertigste misschien andere prioriteiten heeft. Bovendien liet Hamiltons uitwijkactie in Hongarije, waarbij hij ruimte maakte voor Max Verstappen, volgens de voormalig eigenaar van de sport zien dat het heilige vuur ontbreekt. In zijn ogen moet Hamilton snel stoppen om te voorkomen dat er iets ergs gebeurt.
Ecclestone: Hamilton moet plaatsmaken voor Bortoleto
Ecclestone meent dat Gabriel Bortoleto weleens de ideale teamgenoot van Charles Leclerc kan zijn. De Braziliaan, momenteel actief bij Kick Sauber, behaalde in de laatste vier races veertien punten, en daarmee heeft hij Ecclestone overtuigd. “De goede prestaties van Bortoleto in een middenveldteam als Sauber zouden Ferrari nu echt wakker moeten schudden. De volgende coureurskwestie van de Italianen moet met de Braziliaan worden opgelost,” aldus Ecclestone bij Blick, die maar één oplossing ziet voor de kwakkelende Hamilton.
