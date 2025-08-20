Lewis Hamilton (40) geniet volop van de zomerstop, zo blijkt uit nieuwe paparazzifoto's die zijn opgedoken. De zevenvoudig wereldkampioen bivakkeert momenteel op het Griekse Mykonos en is daar in goed gezelschap. Op de beelden is te zien dat hij omringd is door diverse bekende namen, waaronder Nina Dobrev en Anya Taylor-Joy.

Hamilton heeft het dit seizoen bijzonder zwaar in dienst van Ferrari. De Brit heeft moeite met de auto en wordt vaak overklast door teamgenoot Charles Leclerc. Toen de zomerstop dan eindelijk aanbrak, kon Hamilton de Formule 1 eindelijk even loslaten. En daar lijkt hij goed in te slagen, want momenteel geniet hij volop van de Griekse zon op Mykonos. Op dit eiland in de Egeïsche Zee vermaakt hij zich opperbest, zo kon de paparazzi concluderen. Zij wisten Hamilton en het gezelschap waarin hij zich begeeft op de gevoelige plaat vast te leggen. Op de beelden is te zien dat Hamilton onder meer geniet van een jetski en een peperdure jacht.

Hamilton in goed gezelschap op Mykonos

Hamilton heeft zich op Mykonos omringt met een stel bekende namen. Op de foto's van de paparazzi is duidelijk te zien dat de zevenvoudig F1-kampioen niet alleen is op het water nabij Delos. Ook Anya Taylor-Joy (29), bekend van The Queen's Gambit en Nina Dobrev (36), bekend van The Vampire Diaries, zijn aanwezig. Het betreft hier duidelijk een vriendschappelijke setting en absoluut geen opbloeiende romance met één van de twee actrices. Zowel Taylor-Joy als Dobrev hebben immers een partner, die ook op Mykonos aanwezig waren. Het gaat hier om Malcolm McRae (31) en Shaun White (38). Zij bezochten in het recente verleden ook al eens een F1 Grand Prix-weekend.

📸 Bekijk de paparazzifoto's van Lewis Hamilton op Mykonos hier.

