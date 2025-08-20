Dit zijn de motoren die de elf teams in het nieuwe tijdperk vanaf 2026 gaan gebruiken in F1

In 2026 gaat F1 aan een nieuw tijdperk beginnen, zoals het dat in 2014 en 2022 ook deed. Dit keer gaan de motoren flink op de schop, wat ook effect heeft op de auto's. Met welke motoren gaan de elf teams vanaf volgend jaar rijden?

In 2025 hebben we vooral motoren gezien van Mercedes en Ferrari, met vier teams die motoren van Mercedes gebruiken en drie teams die motoren van Ferrari gebruiken. Verder is er nog Honda en Renault die ook in het huidige veld een team voorzien van motoren, maar over het algemeen is het veld wat dat betreft dus niet zo heel erg veelzijdig. Dat gaat vanaf volgend jaar veranderen.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes: Mercedes

Mercedes gaat, zoals het dat al tientallen jaren doet, rijden met haar eigen motor. Deze motor was in 2014, toen de motorreglementen ook op de schop gingen, een groot succes. Dit is ook waarom het team door veel mensen aangewezen wordt als de favoriet voor 2026 en daarna. Tijdens de aerodynamische veranderingen van 2022 en dit tijdperk, bleek Mercedes minder succesvol.

Related image

Ferrari: Ferrari

Ferrari gaat, zoals het dat ook al tientallen jaren doet, net zoals Mercedes met haar eigen motoren het nieuwe tijdperk in. De motor van Ferrari is nooit de beste, maar ook nooit de slechtste geweest van het veld de afgelopen jaren. Het is voor het Italiaanse team te hopen dat de motor Ferrari kan helpen om weer eens echt om de kampioenschappen mee te doen, iets wat toch al twintig jaar geleden is.

Related image

Red Bull Racing: Red Bull Ford

Red Bull Racing kende niet veel succes met Renault en andere motorleveranciers, maar met Honda was dit tijdperk wel een succesvolle, ondanks dat deze nu met een anti-climax ten einde gaat komen. Vanaf 2026 gaat Red Bull in samenwerking met Ford voor het eerst haar eigen motoren maken en leveren, iets waarvoor de voorbereidingen al jaren bezig zijn. Het zal voor de buitenwereld, maar ook voor Red Bull zelf afwachten zijn hoe deze motor het gaat doen.

Related image

McLaren: Mercedes

McLaren maakt al wat jaren gebruik van de motor van Mercedes en is er mede door deze motor weer in geslaagd om zich voorin in F1 te melden en de succesvolle tijden van het verleden te doen herleven. McLaren zal als favoriet aan het seizoen 2026 beginnen, zeker ook omdat het gebruik mag gaan maken van de motor van Mercedes en het al een goede aerodynamische afdeling heeft.

Related image

Williams: Mercedes

Ook Williams gebruikt al een tijdje de motoren van Mercedes en zal dit in 2026 en daarna wederom gaan doen. Het team heeft in 2025 de lijn omhoog nu ook zelf weten te vinden, waardoor het in combinatie met de motor van Mercedes zal hopen dat er in 2026 een flinke stap gezet kan worden en het wellicht het voorbeeld van McLaren kan volgen om de oude tijden te doen herleven.

Related image

Aston Martin: Honda

Honda, dat dus vertrekt bij Red Bull na een succesvolle samenwerking, gaat vanaf 2026 het nieuwe tijdperk in F1 in met Aston Martin. Gezien het recente succes en de betrouwbare motor van Honda is dit goed nieuws voor het team en Aston Martin lijkt zelf met de nieuwe fabriek en de aerodynamische afdeling nu ook de stijgende lijn te hebben gevonden. De ingrediënten voor een succesvol nieuw tijdperk lijken aanwezig te zijn bij het ambitieuze team van Lawrence Stroll.

Related image

Audi: Audi

Audi, dat nu nog als Sauber door het leven gaat, zal vanaf 2026 zich komen melden in F1 en gaat dat meteen doen met een eigen motor. Audi is in veel raceklassen waarin het zelf actief is (geweest) erg succesvol geweest en zal hopen dat 2026 meteen een succes gaat zijn. De ervaring is er absoluut, maar in F1 is het allemaal toch weer een beetje anders.

Related image

Racing Bulls: Red Bull Ford

Naast Red Bull gaat ook zusterteam Racing Bulls gebruikmaken van de motor van Red Bull Ford. Dit betekent dat Ford dus met Red Bull meteen vier motoren elk weekend moet leveren voor in totaal twee F1-teams, wat meteen een flinke uitdaging is voor zowel Red Bull als Ford.

Related image

Haas: Ferrari

Haas is naast Ferrari een van de twee andere teams die in 2026 een motor van Ferrari gaan gebruiken. Het Amerikaanse teams gebruikt deze Italiaanse motoren al jaren en heeft er wisselend succes mee geboekt. Haas zal afhankelijk zijn van Ferrari of de motor zal leveren in 2026, maar zal zelf op aerodynamisch vlak ook stappen moeten gaan zetten.

Related image

Alpine: Mercedes

Alpine gaat voor het eerst in lange tijd switchen en niet meer haar eigen motoren gebruiken. De motor van Renault, zoals alom bekend is, mist vermogen en heeft het vooral ook lastig op het gebied van de batterij. Alpine gaat vanaf 2026 motoren van Mercedes gebruiken, een grote vooruitgang ten opzichte van de motor van Renault. Aangezien met het chassis en de aerodynamische afdeling van Alpine niet veel mis lijkt, zien veel mensen Alpine in 2026 een grote stap zetten.

Related image

Cadillac: Ferrari

Tot slot Cadillac, dat tijdens het seizoen 2026 en 2027 eerst twee seizoenen de motor van Ferrari gaat gebruiken voordat het waarschijnlijk in 2028 en daarna met haar eigen motor aan F1 deel zal nemen met haar eigen team. Tot die tijd wordt het vertrouwen gelegd in de handen van Ferrari, zoals Haas dat ook doet.

Gerelateerd