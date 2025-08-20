Brundle onthult: 'Niet Mekies, maar déze man nu meest machtig binnen Red Bull'

Het Formule 1-team van Red Bull Racing heeft sinds kort in de persoon van Laurent Mekies een nieuwe CEO én teambaas onder contract staan, maar volgens Martin Brundle heeft de Fransman in praktijk maar weinig zeggenschap binnen het team. Maar wie zwaait dan wel met de scepter binnen Red Bull?

Mekies nam kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone het stokje over van Christian Horner, die opzij werd geschoven door Red Bull. Mekies nam niet alleen de rol van teambaas over, maar ook die van CEO. Op papier heeft hij dus behoorlijk wat in de melk te brokkelen bij de Oostenrijkse renstal. Althans, dat zou je denken, want volgens Brundle zal dat in de praktijk niet het geval zijn. Hoewel hij erkent dat Mekies een zeer waardevolle aanwinst is voor Red Bull, zegt hij ook dat de échte beslissingen binnen het team nu door een andere man lijken te worden genomen - en dat is geen onbekende.

Artikel gaat verder onder video

Mekies waardevol voor Red Bull maar geen machthebber

Brundle omschrijft Mekies als "solide" en "professioneel" en stelt dat de 48-jarige Fransman het vak door en door kent. "Het past in de manier waarop het nu gaat in de Formule 1: technische mensen die in het verleden een sleutelrol hebben gespeeld in de Formule 1 klimmen op naar de functie van teambaas. Zij kennen succes binnen het team. Ze weten wat werkt, wat niet werkt, hoe het er binnen het team uitziet", zo stelt Brundle in zijn analyse voor Sky Sports F1. Maar als Mekies echt grote beslissingen wil nemen of knopen wil doorhakken, dan zal hij toch nog eerst langs iemand anders moeten. Mekies is immers niet, al lijkt dat op papier wel zo, de grootste machthebber binnen de organisatie.

Helmut Marko zwaait de scepter binnen Red Bull

"Het lijkt er nu op dat Helmut Marko de machtigste persoon is die in een willekeurig weekend bij een Grand Prix aanwezig is", zo claimt Brundle. De 82-jarige man uit Oostenrijk zou ook mede verantwoordelijk zijn geweest voor het ontslag van Horner. Daarnaast is het algemeen bekend dat Marko een grote stem heeft in welke coureurs de zitjes bij de twee Red Bull-teams mogen bekleden. Zijn macht lijkt na de exit van Horner dus alleen maar verder te zijn toegenomen.

Gerelateerd