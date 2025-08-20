Strijd om Red Bull-zitje laait op: talent houdt optie open voor stoeltje naast Verstappen

De naam Isack Hadjar klinkt steeds vaker door de Formule 1-paddock. De jonge Frans-Algerijn maakt indruk in zijn rookie-seizoen bij Racing Bulls en wordt al voorzichtig in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het hoofdteam van Red Bull. Zelf geeft hij toe dat foutloos racen de sleutel kan zijn naar een zitje naast Max Verstappen.

Hadjar’s debuut was niet zonder problemen: in Melbourne crashte hij al tijdens de opwarmronde. Voor veel jonge coureurs zou dat een knak in het vertrouwen betekenen, maar Hadjar rechtte zijn rug. Sindsdien presteert hij constant en trekt hij de aandacht als een van de opvallende talenten van het seizoen. Zijn mentale weerbaarheid wordt binnen de paddock gezien als een belangrijke kwaliteit.

Hadjar wil één ding: punten scoren

"Wanneer ik erin slaag om constant bovenaan te staan en geen fouten te maken, dan kan ik eraan denken", zei Hadjar tegenover de media toen hij gevraagd werd naar een mogelijke toekomst bij Red Bull. Of hij al droomt van een vaste plek naast Verstappen, wilde hij relativeren. "Ik droom ervan om punten te scoren", antwoordde Hadjar nuchter, waarmee hij de hype voorlopig probeert te temperen.

Strijd om Red Bull-zitje

De geruchten zijn niet toevallig. Teamgenoot Yuki Tsunoda worstelt aan de zijde van Verstappen en zijn toekomst binnen Red Bull Racing staat onder druk. Met Hadjar als revelatie in de Racing Bulls lijkt de weg naar boven voor hem open te liggen. Ondertussen grapte Racing Bulls-CEO Peter Bayer dat hij alles zal doen om zijn talent nog even vast te houden: "Hij moet het hele bedrijf leren kennen tot eind 2026. Tot die tijd zullen we hem gewoon moeten handboeien!"

