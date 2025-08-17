Na Horner: Kan Red Bull overleven én Verstappen behouden?

Christian Horners vertrek bij Red Bull betekent meer dan enkel een wijziging aan de top van het team; het markeert een kantelpunt in de verhoudingen binnen de Formule 1. Na twintig jaar aan het roer valt een vertrouwde kracht weg op een moment dat concurrenten als McLaren en Mercedes in opmars zijn. De impact van dit besluit reikt verder dan het circuit.

Een leegte aan ervaring

Horner stond sinds de oprichting van Red Bull Racing in 2005 aan het roer. Onder zijn leiding groeide het team uit tot een dominante kracht in de sport, mede dankzij zijn vermogen om politieke spelletjes binnen de F1 te spelen en leveranciers als Renault onder druk te zetten. Die ervaring valt nu weg.

Laurent Mekies, zijn opvolger, is een gerespecteerd ingenieur met ervaring bij onder andere Ferrari. Maar hij mist Horners flair en politieke behendigheid. Zijn ingetogen stijl contrasteert sterk met Horners publieke aanwezigheid, wat vragen oproept over Red Bulls vermogen om onder druk overeind te blijven in onzekere tijden.

Verstappen op een kruispunt

Verstappen was jarenlang het boegbeeld van Red Bulls sportieve succes. Maar zonder Horner, zijn vaste steunpilaar, is zijn toekomst bij het team plots onzeker. Zijn dankwoord op sociale media was respectvol, maar gaf geen duidelijkheid over zijn volgende stappen.

Cruciaal daarbij is een clausule in zijn contract: als hij bij de zomerpauze buiten de top vier staat in het klassement, mag hij vertrekken. Momenteel ligt hij 46 punten voor op Charles Leclerc, die vijfde staat. Maar met races in België en Hongarije op komst, blijft de marge dun. Mercedes voert gesprekken met zijn kamp en 2026 lonkt.

De rol van Jos Verstappen

Jos Verstappen, de vader van Max, had het afgelopen jaar meerdere conflicten met Horner. Tijdens het schandaal rond vermeend ongepast gedrag in 2024 verklaarde hij dat “Red Bull uit elkaar valt” zolang Horner aanbleef. Later werd hij uitgesloten van een ereparade in Oostenrijk, wat tot verdere spanningen leidde.

Hoewel Max zich altijd professioneel opstelde, bleef de invloed van zijn vader merkbaar. De suggestie dat het vertrek van Horner het gevolg is van een machtsstrijd binnen het kamp-Verstappen, is wijdverspreid. Als dat klopt, rijst de vraag wie er écht de controle heeft binnen het team.

Red Bulls glans vervaagt, McLaren klimt

Naast het verlies van Horner verliest Red Bull ook andere sleutelfiguren. Topontwerper Adrian Newey verliet het team na interne conflicten, evenals sportief directeur Jonathan Wheatley en hoofdstrategie Will Courtenay. Ondertussen zit McLaren stevig in het zadel, met Oscar Piastri die het klassement aanvoert.

De prestaties van de Red Bull-bolide zijn wisselvallig, en zonder de technische grootmeesters van voorheen moet Mekies nu bewijzen dat hij het team kan heropbouwen. Dat wordt een lastige opdracht, zeker met het oog op 2026, wanneer Red Bull voor het eerst een eigen motor in gebruik neemt.

Het motorproject als risico

Horner was de drijvende kracht achter het Red Bull Powertrains-project. In 2026 treedt een compleet nieuw reglement in werking, waarbij Red Bull met een zelfontwikkelde motor zal aantreden. Als die motor niet competitief blijkt, kan het team zowel sportief als technisch zwaar in de problemen komen.

Zonder Horner als vechter aan de onderhandelingstafel ontbreekt het mogelijk aan druk en politieke slagkracht, mochten prestaties tegenvallen. De kalme, technische aanpak van mekies werkt in rustige tijden, maar of hij ook kan overleven in een crisis blijft onzeker.

Mercedes houdt opties open

Toto Wolff bevestigde dat er gesprekken zijn met Verstappens entourage, bestaande uit zijn vader Jos en manager Raymond Vermeulen. De zomerpauze, wanneer Verstappens clausule afloopt, vormt het beslissende moment.

Als Verstappen vertrekt, blijft George Russell waarschijnlijk bij Mercedes. Maar zolang er geen duidelijkheid is, blijft alles mogelijk. De komende twee raceweekenden kunnen het lot van meerdere carrières bepalen.

