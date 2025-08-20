Max Verstappen (27) blijft vooralsnog bij Red Bull Racing, maar Dr. Helmut Marko (82) erkent dat het geen zekerheid is dat de Nederlander ook daarna nog voor de Oostenrijkse renstal actief is. Volgens de topman van Red Bull wordt 2026 een cruciaal jaar om "familielid" Verstappen te overtuigen van een langer verblijf in Milton Keynes: "Hij heeft alleen maar in Red Bull-auto's gereden."

De afgelopen maanden werd er volop gespeculeerd over een vertrek van Verstappen bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen werd name gelinkt aan Mercedes en voerde ook al meerdere gesprekken met teambaas Toto Wolff. Laatstgenoemde heeft er nooit een geheim van gemaakt Verstappen te willen strikken voor de toekomst. Wolff zal echter nog iets langer geduld moeten hebben, want kort voor de zomerstop gaf Verstappen de bevestiging dat hij ook in 2026 voor Red Bull zal rijden. De viervoudig wereldkampioen zal dus bij zijn huidig werkgever gaan kijken hoe de nieuwe F1-regelmenten zich ontvouwen. Marko weet dat volgend jaar cruciaal gaat worden om Verstappen al dan niet aan boord te houden.

Verstappen reed nog nooit iets anders dan een Red Bull

Volgens Marko is Verstappen uitgegroeid tot één van de belangrijkste steunpilaren van het team en maakt hij echt onderdeel uit van de zogenaamde 'Red Bull-familie'. "Max is een zeer belangrijk onderdeel van ons team. Hij heeft zijn successen behaald met Red Bull Racing. In zijn Formule 1-carrière heeft hij alleen maar in Red Bull-auto's gereden. En naast zijn rijpotentieel is hij gewoon een zeer belangrijk familielid voor ons", zo vertelt Marko in de F1-Insider podcast. En daarin heeft Marko gelijk; Verstappen heeft in zijn loopbaan nog nooit voor een ander merk gereden. Ja, hij begon in de koningsklasse bij het team van - destijds nog - Scuderia Toro Rosso, maar dit betrof het zusterteam van Red Bull Racing. Marko was ook degene die Verstappen al op jonge leeftijd een kans gaf op het hoogste niveau - en dat is de Nederlander nooit vergeten.

Marko vindt het "logisch" dat Verstappen blijft

Marko is dan ook blij met de loyaliteit die Verstappen tot op heden getoond heeft. Ook nu Red Bull in zwaar weer verkeert, loopt de Limburger niet direct weg. Vlak voor de zomerstop liet Verstappen weten ook volgend jaar bij Red Bull te blijven. "En dat is logisch", zo stelt Marko. Volgens de topman doet Verstappen er inderdaad verstandig aan om nog minimaal één seizoen de kat uit de boom te kijken bij Red Bull. Marko stelt dat "niemand weet hoe de situatie er in 2026 uit zal zien" en dat het geen gegeven is dat Mercedes "de leider in zijn klasse" wordt met het oog op de power unit. "Daar is geen bewijs voor", zo stelt de 82-jarige topman.

Marko erkent kans op vertrek Verstappen na 2026

Niet alleen wat betreft de motor, maar ook met het chassis is het nog maar de vraag welk F1-team in 2026 als sterkste uit de bus komt. "Er is dus veel onzekerheid", zegt Marko, die denkt dat Verstappen dan ook de juiste keuze heeft gemaakt door nog minimaal één jaar bij Red Bull te blijven. De man uit Graz weet echter ook dat er een kans bestaat dat Verstappen na volgend seizoen alsnog vertrekt. "Vanuit zijn perspectief is het veel logischer om te blijven en dit allemaal te bekijken. En dan misschien volgend jaar, als we niet competitief zijn, zijn beslissing te heroverwegen", aldus Marko.

