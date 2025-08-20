Bradley Scanes, die fysio en performance coach van Max Verstappen was tijdens onder meer het seizoen 2021, heeft een onthulling gedaan over het seizoen 2021 en het titelgevecht met Lewis Hamilton tijdens dat seizoen. Hij zat eerste rij tijdens volgens veel mensen het beste titelgevecht ooit in de koningsklasse.

2021 zal voor veel fans het mooiste seizoen in de geschiedenis van F1 zijn geweest. Een seizoen vol met spannende races, een titelgevecht tussen twee van de beste coureurs die F1 ooit heeft gezien, veel crashes en controversiële momenten op en buiten de baan en uiteindelijk natuurlijk de slotrace in Abu Dhabi die Verstappen dankzij een inhaalacties in de slotronde won door een late safety car. Daardoor werd Verstappen wereldkampioen en liep Hamilton zijn achtste titel mis.

'Het was in 2021 echt oorlog tussen Mercedes en Red Bull'

In de podcast High Performance stelt Scanes, die 2021 van dichtbij mee zou maken, dat het seizoen 2021 tussen Hamilton en Mercedes aan de ene kant en Verstappen en Red Bull aan de andere kant, op heel veel verschillende manieren echt oorlog was. "Zoals de paddock toen was ingericht, moest je elkaar ook passeren. Je liep dus langs elkaars hospitality. Niemand keek elkaar daar aan bij Red Bull en Mercedes, niemand sprak met elkaar. Je kon de spanning echt met een mes snijden. Tegenwoordig zou je wel even stoppen en praten met je tegenhanger van Mercedes, of met jongens die je daar kende, maar in dat seizoen, zeker de laatste races, was het strijd. Het was oorlog."

Hamilton en Verstappen spelen spelletjes

Scanes onthult ook dat er buiten het beeld van de camera veel spelletjes werden gespeeld. Zo zat Verstappen in eerste instantie vaak, met racepak onder zijn shirt, al snel bij de persconferentie van de top drie. Ondertussen was Hamilton, die eigenlijk elk raceweekend daar met Verstappen zat, nog bezig om zich om te kleden en nam hij bewust zijn tijd daarvoor. Hierdoor moest Verstappen langer wachten. Scales stelt dat op een geven moment Verstappen hier klaar mee was en het spelletje mee begon te spelen. "Naarmate het vorderde, begonnen wij ook steeds meer onderdelen van de outfit te wisselen. Op een gegeven moment begon Max ook zijn tijd te nemen. Dus de situatie wisselde, zodat wij niet degenen waren die bij de persconferentie moesten wachten. Max nam echt zijn tijd, zodat Lewis op hém moest wachten."

