De Dutch Grand Prix zal over iets meer dan een week plaatsvinden en grote hordes Nederlandse fans trekken dat weekend richting de inmiddels wereldberoemde kustplaats om het feest bij te wonen. Ben je last minute nog op zoek naar een verblijf of slaapplek? Wij helpen je uit de brand.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over iets meer dan een week is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft dan ook weer één groot spektakel te worden. De race komt dus op hoge snelheid dichterbij en dus is het - als je de race in de duinen bezoekt - ook belangrijk om je goed voor te bereiden op een zo aangenaam mogelijk bezoek. GPFans helpt je daarbij een handje.

Gezellig op de camping

Dit keer behandelen we de accommodaties voor een weekendje in Zandvoort. Mocht je nog last minute beslissen een bezoekje te brengen aan de één-na-laatste editie van de race in de badplaats, zijn er nog verrassend veel opties om een hotel of ander verblijf te boeken, mocht je geen zin hebben het hele weekend op en neer te reizen naar Zandvoort. De gemakkelijkste en potentieel ook gezelligste optie is het boeken van een plekje op de Official Dutch Grand Prix Village, gelegen op een steenworp afstand van het circuit. Op de camping heb je verschillende uiteenlopende manieren om te overnachten. De goedkoopste optie is een eigen tentje meenemen, waarmee je een plek kan kopen voor 215 euro per persoon. De duurste optie is een zogeheten lodge, waarbij er in een af te sluiten tent al twee bedden voor je klaarstaan, waar stroom is en een eigen terras met stoelen. Dit kost je 650 euro per persoon.

Behoefte aan meer comfort?

Mocht je helemaal geen zin hebben in de drukte van de camping, zijn er zelfs op dit moment in Zandvoort ook nog verschillende accommodaties te boeken via bijvoorbeeld AirBNB. Er worden nog op het moment van schrijven zo'n 75 verblijven aangeboden, met prijzen die voor vier nachten variëren van 1300 euro tot 3000 euro. In de meeste gevallen heb je dan wel beschikking over een volledig appartement of gastsuite en sta je vanaf daar dus binnen enkele minuten op het circuit om daar te genieten van al het racegeweld.

