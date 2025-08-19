McLaren heeft dit seizoen met afstand, op alle circuits en in welk weer dan ook, de beste auto van de grid. Max Verstappen deelde voor de zomerstop zijn verbazing over de auto van McLaren en teambaas Andrea Stella kan hem begrijpen.

"Naar mijn mening is hun prestaties in de bochten tussen snel en langzaam in ongelooflijk in vergelijking met alle anderen op de grid." Dit was wat Verstappen na de race in Hongarije zei. In gesprek met Motorsport.com stelt Stella dat Verstappen gelijk heeft. "We hebben daar een eenvoudig antwoord voor, want dat kun je gewoon zien in de GPS-data. Als je de snelheden vergelijkt met die van de andere teams, laten de gegevens zien dat McLaren de hoogste bochtsnelheid kan genereren in de middensnelle bochten. Dus ik denk dat Max' beoordeling correct is. We hebben nog steeds gebieden waaraan we moeten werken. Als je kijkt naar een heel snelle bocht zoals Copse of Pouhon, dan zijn wij niet de snelste auto. Evenzo zijn we waarschijnlijk in hele langzame bochten ook niet de snelste."

Artikel gaat verder onder video

Stella niet bang voor veranderingen FIA

Stella stelt dat, ondanks dat teams bij de FIA vragen om regelwijzigingen en er een paar al zijn doorgevoerd, hij met zijn team niet bang is dat de auto snel minder gaat worden. Ook voor 2026. "Ik denk dat er een paar zaken zijn die overeind blijven, onafhankelijk van de technische reglementen, en ik hoop dat ons dat in een goede positie zal brengen. Een onderdeel daarvan zijn de technische fundamenten: het nastreven van aerodynamische efficiëntie, interactie met de banden, en efficiënte koeling. Dat is universeel. Een deel van de kennis is overdraagbaar en een deel moet je opnieuw uitvinden. We weten nu hoe we aerodynamische efficiëntie kunnen nastreven met deze generatie auto's, maar dat is het resultaat van veel factoren, iteraties, een opeenstapeling van kennis. Een deel daarvan is relevant voor deze vloer, maar die van volgend jaar is compleet anders."

McLaren over 2026

Stella vervolgt: "Sommige aspecten van de methodologie, van hoe je kennis genereert, zijn volgens mij wel overdraagbaar. Dus de fundamentele redenen waarom we nu in een sterke positie staan: een groot deel daarvan is overdraagbaar, al gaat er ook iets verloren. Dat zal een speelveld creëren waarop mogelijk een nivellering plaatsvindt tussen alle teams, ongeacht hun positie in 2025."

Gerelateerd