Lance Stroll (26) en Yael Shelbia (23) liggen flink onder vuur, met name vanuit Palestijnse hoek. De F1-coureur van Aston Martin was op vakantie in Tel Aviv en bracht daar zijn tijd door met Shelbia, een Israëlisch fotomodel en actrice, die in het recente verleden deel uitmaakte van de Israel Defense Forces (IDF). De opbloeiende romance wordt omschreven als 'Lance Strolls zionistische storm'.

Stroll en Shelbia werden afgelopen weekend in Tel Aviv, een stad in de centrale kuststreek van Israël aan de Middellandse Zee, door de paparazzi gefotografeerd toen ze samen zichtbaar aan het genieten waren. De brunette lijkt duidelijk de nieuwe vlam te zijn van Stroll, nadat ze eerder dit jaar haar relatie verbrak met de internationaal bekende zanger Omer Adam. Op zich niets schokkends, maar Yael beoefent het orthodox Jodendom en komt uit een religieus-zionistische familie. Daarnaast diende ze als IDF-soldaat de Israëlische luchtmacht tussen 2019 en 2021. Dat Stroll, die overigens ook een Joodse achtergrond heeft, met haar aanpapt ten tijde van de oorlog, komt het stel op veel kritiek te staan op social media.

Yael Shelbia 'meest gehate WAG' van de F1-paddock

"Als Yael Shelbia een WAG (Wife and Girlfriend) wordt, dan denk ik dat Magui Corceiro (de vriendin van Lando Norris, red.) niet langer op de positie van 'meest gehate WAG' staat", zo schrijft een F1-gossip-kanaal op Instagram. Ook de Israëlische website Israel Hayom besteedt aandacht aan de haatreacties richting Stroll en Shelbia. "Lance Stroll werd gefotografeerd met de woeste zionist Yael Shelbia in Israël. Dit is duidelijk schokkend nieuws en een verwoestende situatie voor Aston Martin-fans", zo lichten zij één van de talrijke tweets op X uit. "Ik werd wakker met het nieuws dat Lance Stroll aan het feesten was met Yael Shelbia, een voormalig IDF-soldaat en enthousiaste zionist, specifiek op de dag dat Israël het hele journalistenteam van Al Jazeera in Gaza uitschakelde. Hoe moet ik hem in godsnaam nog tolereren na deze shit? Bevrijd Palestina!" schreef een ander.

Felle kritiek uit Palestijnse hoek op Lance Stroll

"Wat Lance doet door op vakantie te gaan naar Israël en te feesten met een voormalig IDF-soldaat is walgelijk en verachtelijk, terwijl inwoners van Gaza, niet ver van waar hij feestte, sterven van de honger, onderdrukt worden door de zionistische bezetter en genocide ondergaan, het is gewoon weerzinwekkend. Zelfs Lance' fans kunnen hier niet over zwijgen", zo klinkt het in weer een andere reactie. Er zijn echter ook mensen die de positie van Stroll in zijn romance met Yael Shelbia proberen te verdedigen. "Ik zag dat veel mensen de situatie rond Lance Stroll begonnen uit te buiten om Joden te veroordelen en tegen hen in te gaan. Niet alle Joden zijn zionisten, hopelijk helpt dit", zo klonk het onder meer.

Wie is Yael Shelbia precies?

Yael Shelbia Cohen, zoals ze voluit heet, werd op 31 augustus 2001 geboren in Nahariya in Israël. Ze komt uit een religieuze familie en houdt zich aan de Shabbat en koosjere leefstijl. Haar modellenwerk en de kleding die ze daarbij draagt zorgt vaak voor controverse. Shelbia had in het verleden relaties met Barak Shamir, Brandon Korff en Omer Adam. In 202 werd Yael door TC Candler uitgeroepen tot mooiste vrouw ter wereld. Ze deed onder meer campagnes met Kim Kardashian en Kylie Jenner. Op Instagram heeft ze een duizelingwekkende 1,4 miljoen volgers. Daar deelt ze vooral veel content van haar modellenwerk.

