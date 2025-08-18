Jos Verstappen heeft een knappe prestatie geleverd door een podiumplek te behalen in de ADAC Saarland-Pfalz Rallye. De Nederlander, samen met zijn trouwe copiloot Renaud Jamoul in de Skoda Fabia RS Rally 2, wist in Sankt Wendel beslag te leggen op de derde plaats in deze zware rally, onderdeel van het Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM).

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer, waardoor hij het in 2024 nog wat verder opschroefde en ook dit jaar weer enthousiast doorgaat.

Artikel gaat verder onder video

Cruciaal moment

De rally, die over twee dagen werd verreden, kende maar liefst twaalf klassementsproeven. Na de eerste dag stond de voormalig Formule 1-coureur op de vierde plek, iets meer dan een halve minuut achter Marijan Griebel. Op zaterdag barstte de strijd los met acht proeven verdeeld over vier stages, waarbij hij met constante tijden en meerdere derde plaatsen zijn weg omhoog in het klassement vond. Het beslissende moment kwam tijdens de negende proef, waarin Julius Tannert, die op dat moment tweede stond, na een ongeluk uitviel. Daardoor schoof Verstappen door naar de derde plaats in het algemeen klassement en wist hij, ondanks een tegenslag in de laatste stage, zijn podiumplek veilig te stellen.

Veerkrachtige Verstappen

Uiteindelijk eindigde de Limburger achter Marijan Griebel en Philip Geipel, die beiden aan de leiding staan in het Duitse kampioenschap. Deze knappe prestatie toont aan dat Verstappen veerkracht bezit en onder druk weet te presteren, wat een veelbelovend vooruitzicht is voor zijn toekomst in de rallysport. Voorlopig lijkt de vader van Max Verstappen zijn 'tweede leven' als coureur dus nog altijd met een stijgende lijn door te zetten.