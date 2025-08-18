Franco Colapinto (22) geniet van zijn welverdiende zomervakantie. De Alpine-coureur verblijft momenteel op Ibiza. Maar de Formule 1-rijder is daar niet alleen; hij wordt vergezeld door een groep vrienden én een dame van wie wordt aangenomen dat het zijn nieuwe vriendin is. Haar naam is Micaela Blanco.

Colapinto deelt tijdens de zomerpauze bijzonder weinig kiekjes op social media. Waar veel F1-coureurs hun fans meenemen in hun activiteiten buiten de baan, deelt de 22-jarige Argentijn maar weinig. Wat hij wel deelde waren twee filmpjes op Instagram Stories. Op één video is te zien is hoe hij met een jetski over het water gaat in Formentera, nabij Ibiza. Op het andere beeld filmt hij zichzelf op een racefiets. Tot zover niets bijzonders, maar oplettende fans hebben de activiteiten en beelden van Colapinto vergeleken met de beelden van Micaela Blanco, een blondine over wie maar weinig bekend is. Zij konden al snel de conclusie trekken dat Blanco en Colapinto samen op vakantie zijn en ook al eerder samen werden gespot tijdens een nieuwjaarsfeestje. Is Blanco de nieuwe vriendin van de F1-coureur?

Is Micaela Blanco de vriendin van Franco Colapinto?

Niet alleen volgen Colapinto en Blanco elkaar op social media, ze liken ook elkaars berichten. En wie nog verder kijkt ziet dat Colapinto, Blanco en de groep vrienden veelal dezelfde soort beelden delen op social media, bijvoorbeeld vanuit exact hetzelfde restaurant. En het toeval wil dat Blanco ook op één van haar foto's poseert met een armband met daarop het getal '43', hetzelfde getal als het startnummer van Colapinto bij Alpine. Begin dit jaar werd het tweetal ook al samen gezien op een nieuwjaarsfuif, waardoor de geruchten toenemen dat Colapinto een relatie zou hebben met de blonde schone. Dit is echter (nog) niet bevestigd door één van de hoofdrolspelers in dit verhaal.

Wie is Micaela Blanco?

Maar wie is Micaela Blanco? Dat lijkt een mysterie te zijn. Over de meeste partners van F1-coureurs is voldoende te vinden, maar Blanco is relatief anoniem op het internet. Behalve een openbare Instagram-pagina, is er bijzonder weinig informatie beschikbaar over de blondine. Haar naam is het enige wat geverifieerd kan worden. Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over haar leeftijd, woonplaats, beroep of achtergrond. Haar naam komt relatief veel voor in Spaanstalige landen, waaronder Argentinië, dus ze zou een landgenoot van Colapinto kunnen zijn, al kan dat niet worden bevestigd.

