Stephen Knowles, Senior Race Strategy Engineer bij Red Bull Racing, heeft zich uitgelaten over de geruchten die er waren omtrent de toekomst van Max Verstappen en een mogelijke transfer naar Mercedes.

Deze geruchten zijn al zo oud als begin 2024, toen Red Bull Racing sportief gezien minder begon te presteren en de onrust achter de schermen ook toe begon te nemen door de machtsstrijd. Zeker Mercedes en Aston Martin werden voor 2026 als serieuze opties genoemd, maar uiteindelijk besliste de prestatieclausule in het contract van Verstappen voor de Nederlander. Aangezien hij namelijk in de top drie bij de coureurs staat tijdens de zomerstop, kan hij niet vertrekken dit jaar en zijn clausule activeren. Volgend jaar zou dit eventueel wel weer kunnen, waardoor het spel waarschijnlijk weer helemaal opnieuw gaat beginnen.

Red Bull over geruchten

In de podcast The Inside Track gaat Knowles in op deze geruchten die F1 nu al meer dan een jaar in haar greep weet te houden. Kan Knowles er iets mee? "Nee, ik rol helemaal niet met mijn ogen. Het is moeilijk om te weten wat waar is en wat niet bij dit soort dingen." Verstappen zelf bleef nogal ver weg van de geruchten en bevestigde pas in Hongarije, nadat zijn prestatieclausule dus was verlopen, dat hij in 2026 bij Red Bull zou rijden.

'Er vinden veel gesprekken plaats in F1'

Knowles vervolgt: "Er vinden veel gesprekken plaats in de paddock. Sommige hypothetisch, sommige met een kern van waarheid. Je weet nooit helemaal zeker of een hypothetisch gesprek zo is opgeblazen dat het nu als feit wordt gepresenteerd of niet. Het is lastig om te weten wat je allemaal kunt geloven. Maar als het verhaal steeds weer opduikt, zit er waarschijnlijk iets achter."

