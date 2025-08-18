Red Bull Racing en Max Verstappen hebben, deels omdat ze weinig keus meer hadden, de knoop doorgehakt: de Nederlander rijdt ook in 2026 bij het team waar hij al sinds 2016 voor rijdt in F1. In 2026 wordt de prestatieclausule echter nog wat uitdagender voor Red Bull en krijgen we hetzelfde verhaal. Wat zouden na 2026 de beste opties zijn voor Verstappen buiten Red Bull Racing?

Het is allemaal een beetje koffiedik kijken momenteel, vooral omdat er in 2026 nieuwe reglementen zijn die zowel op de motor als op de auto impact gaan hebben en we tevens een elfde team op de grid krijgen. Wat zeker is, is dat Verstappen 2026 gaat gebruiken om erachter te komen hoe Red Bull en Ford ervoor staan, maar ook hoe de andere teams het doen. De prestatieclausule zou volgens de geruchten volgend seizoen geactiveerd kunnen worden als Verstappen niet in de top twee van het kampioenschap staat bij de coureurs tijdens de zomerstop van 2026. Het kan natuurlijk zo zijn dat Red Bull uit de startblokken schiet met Ford of het team Verstappen ondanks een plek buiten de top twee bij de coureurs toch weet te overtuigen om te blijven, maar het is ook goed mogelijk dat er na 2026 een einde aan de succesvolle samenwerking komt tussen Verstappen en Red Bull. Wat zijn dan de beste opties voor Verstappen?

De beste optie lijkt nogal voor de hand liggend: Mercedes. Het team was volgens de geruchten dit seizoen al dicht in de buurt van het overtuigen van Verstappen, maar door het ongeldig worden van de prestatieclausule gaat dat in ieder geval niet door. George Russell zou een contract tot eind 2027 krijgen volgens de geruchten, waardoor hij dan vanaf 2027 teamgenoot zou worden van Verstappen. Andrea Kimi Antonelli, de rookie die ook voor volgend seizoen waarschijnlijk een eenjarig contract krijgt om de kans op Verstappen open te houden, is dan waarschijnlijk het kind van de rekening voor 2027. Het zou goed kunnen dat daarna Russell voor 2028 wordt vervangen door Antonelli als teamgenoot Verstappen.

Aston Martin

Het andere team dat vaak in verband wordt gebracht met de komst van Verstappen in 2027, is Aston Martin. Niet heel gek, gezien de ambities van eigenaar Lawrence Stroll, de samenwerking met Honda vanaf 2026 en de komst van ontwerper Adrian Newey. Met die laatste twee heeft Verstappen een goede relatie en tevens veel succes gekend in F1. Aston Martin heeft in 2025 al een sportieve stap gezet, mede door Newey en vooral de nieuwe fabriek, maar dit zegt niet heel veel over 2026 en daarna. De motor van Honda en de auto van Newey en Aston Martin zullen voorin mee moeten doen om Verstappen te overtuigen voor 2026.

De vraag is dan ook nog wie de teamgenoot van Verstappen wordt in 2027, aangezien zowel Lance Stroll als Fernando Alonso voor dat seizoen nog geen contract hebben. Het kan best dat Verstappen daar wederom Yuki Tsunoda, die een goede relatie heeft met Honda, tegen kan komen als teamgenoot. Toch zullen veel mensen hopen op een duo Verstappen en Alonso voor 2027 bij Aston Martin.

Een andere opties die in 2026 niet daar was, maar in 2027 wellicht wel, is Ferrari. Momenteel zijn Charles Leclerc en Lewis Hamilton daar de coureurs voor volgend jaar, waarbij Hamilton nog een optie zou hebben voor 2027. Gezien hoe het in 2025 allemaal is gegaan en de uitspraken die Hamilton heeft gedaan, is de kans aanwezig dat de Brit het na 2026 wel welletjes zou vinden en met pensioen gaat.

Daarnaast loopt ook het contract van Leclerc nog maar tot eind 2026, maar de kans lijkt groot dat Ferrari dat contract wel kan en gaat verlengen. Leclerc niet in het rood zien is zo langzamerhand namelijk bijna godslastering. Voor Verstappen zou er, mochten de nieuwe auto's van 2026 ook Hamilton niet liggen, naast Leclerc een plekje vrij kunnen komen bij Ferrari voor 2027. Ook hier zal Ferrari echter zowel qua motor als auto moet laten zien dat het stappen heeft gezet.

Alpine

Dan komen we nu bij de opties die niet heel realistisch lijken te zijn en vooral als outsiders gezien mogen worden. Te beginnen met Alpine, dat voor 2026 ambitieus is met Flavio Briatore aan boort. Pierre Gasly heeft daar nog tot eind 2026 contract en wie zijn teamgenoot gaat worden voor volgend jaar is nog onduidelijk. De kans is echter groot dat ook deze coureur tot eind 2026 contract krijgt, waardoor er twee plekjes vanaf 2027 open zouden zijn bij Alpine.

Het kan aantrekkelijk zijn, aangezien Alpine voor 2026 het grootste huidige probleem op gaat lossen: meer motorvermogen. Dit zal gebeuren door gebruik te gaan maken van de motor van Mercedes, waarvan iedereen verwacht dat deze in 2026 de beste gaat zijn. Alpine zou al een prima chassis en aerodynamische auto hebben, waardoor een grote stap in 2026 niet onrealistisch is. Mocht het team in 2026 ineens een team blijken dat voorin meedoet, dan zou Verstappen er een optie bij kunnen hebben. Het is echter een grote 'als', zoals bij alle opties die vanaf hier eigenlijk besproken worden.

Audi

Een andere outsider, naast Alpine, is Audi. Het team heeft twee contracten aflopen voor het seizoen 2026 en heeft onder leiding van Jonathan Wheatley, wederom een oude bekende van Verstappen, en Mattia Binotto organisatorisch gezien flinke stappen gezet. Ook de upgrades bleken in 2025 erg succesvol te zijn en het team heeft ineens een competitieve auto.

In 2026 komt de motor van Audi daarbij, die op dat gebied wel ervaring hebben. Die ervaring hebben ze in F1 alleen nog niet, waardoor het afwachten is of Audi meteen de auto en motor gaat hebben om Verstappen te kunnen overtuigen om in 2027 naar het team te komen. Een duo Verstappen en Nico Hulkenberg of Gabriel Bortoleto (allebei contract tot eind 2026) zou echter wel een fantastisch scenario zijn voor Audi.

Williams, dat ook beschikt over twee coureurs die na 2026 geen contract meer hebben, is ook een outsider. Wat betreft de coureurs is er in 2027 dus ruimte voor Verstappen bij het Britse team. Of het ook realistisch is, is nog niet zo zeker.

Onder leiding van James Vowles heeft het team in 2025 grote stappen gezet, deels ook door de ervaring van Alexander Albon en Carlos Sainz. Het team moet echter nog wel stappen zetten in 2026 om daadwerkelijk kans te maken op Verstappen voor 2027. Wat dat betreft gaat de motor van Mercedes normaal gesproken Williams al een prima basis geven en zal het team vooral een goede aerodynamische auto moeten bouwen om die stap te zetten.

Van de outsiders gaan we naar de teams waarvan de kans nagenoeg nul is dat ze Verstappen over kunnen halen. Te beginnen met Haas. Het Amerikaanse team heeft onder leiding van teambaas Ayao Komatsu flinke stappen kunnen zetten, maar is nog wel inconsistent in 2025.

Dat zal eruit moeten, samen met het feit dat de motor van Ferrari sterk moet zijn, wil Haas een optie zijn voor Verstappen in 2027. Wat betreft de coureurs is er geen probleem, aangezien Esteban Ocon en Oliver Bearman tot eind 2026 contract hebben en er ook hier dus twee stoeltjes beschikbaar zijn voor 2027. Een duo Verstappen en Bearman zou, zeker met een goede auto, geen gekke gedachte zijn.

Cadillac

Dan naar het nieuwe team: Cadillac. De coureurs voor 2026 zijn nog niet bekend, waardoor we dus ook niet weten voor hoeveel jaar ze een contract gaan krijgen. Wel weten we dat Cadillac ambitieus is en tijdens 2026 en 2027 met een motor van Ferrari gaat rijden voordat het haar eigen motor gaat gebruiken. Dit zal het voor Verstappen lastig maken om in 2026 in te schatten van buitenaf hoe het team ervoor staat, aangezien de kennis over de motor die vanaf 2028 gebruikt gaat worden niet groot zal zijn.

Mochten Sergio Perez en Valtteri Bottas een eenjarig contract krijgen of makkelijk uit hun contract gekocht kunnen worden voor 2027 en het team maakt meteen indruk volgend jaar, dan zou Verstappen dit nieuwe team kunnen overwegen. De kans lijkt echter niet zo groot.

Pensioen

Er is nog altijd de optie dat Verstappen met pensioen gaat, alhoewel die kans niet heel groot lijkt te zijn momenteel. De Nederlander stelde al dat een sabbatical of pensioen voor 2026 geen opties was, en de kans is groot dat de liefhebber Verstappen dit ook voor 2027 niet echt zal overwegen zolang hij nog in zijn hoogtijdagen zit.

Toch zijn er redenen aan te wijzen waarom het wel een optie is: de Nederlander heeft zo'n beetje alles al bereikt in F1, heeft inmiddels zijn eigen kind en dus gezin met Kelly Piquet en heeft ook nog ambities naast F1 die hij waar wil maken in andere raceklassen.

Tot slot McLaren. Het is wellicht een beetje een rare plek om het team met de beste auto in 2025 (en eigenlijk ook al 2024) te zetten, zeker omdat McLaren in het nieuwe tijdperk ook nog eens beschikt over een motor van Mercedes. Toch is er een simpele reden waarom Verstappen na 2026 naar McLaren niet realistisch is.

Lando Norris en Oscar Piastri hebben namelijk nog contract tot eind 2027 en eind 2028 respectievelijk, waardoor McLaren dus letterlijk geen plek heeft voor de Nederlander in 2027. Er is daarnaast ook vrij weinig reden om het duo te vervangen momenteel. Mocht McLaren voor 2027 toch afscheid nemen van Norris of Piastri, iets wat momenteel compleet onrealistisch lijkt te zijn, dan stijgt het team natuurlijk meteen in dit lijstje richting de plek waar Mercedes en Aston Martin staan.

Conclusie

Voor 2027 lijkt Verstappen vooral tussen Red Bull (Ford), Mercedes, Aston Martin (Honda) en Ferrari te kunnen gaan kiezen. Teams als Alpine, Audi en Williams zullen outsiders zijn, terwijl de overige teams (Haas, McLaren, Cadillac) niet echt een realistische optie zijn. Zeker bij McLaren en Cadillac kan dit echter nog gaan veranderen.

