Tijdens de Grand Prix van Hongarije kwam het opnieuw tot een rechtstreeks duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Red Bull-coureur haalde zijn oude rivaal in, maar wat volgens velen een onschuldig moment was, leidde tóch tot een officieel FIA-onderzoek en dat vinden zowel fans als Verstappen zelf onbegrijpelijk.

Halverwege de race, in ronde 30, dook Verstappen binnendoor bij Hamilton in bocht 4. De viervoudig wereldkampioen plaatste zijn wagen ernaast, waarna Hamilton rechtdoor schoot en even buiten de baan belandde. Contact was er niet en de Brit klaagde ook niet over het incident. Red Bull maakte het luchtig op social media door te posten dat Hamilton “bang gemaakt” was door de aanval van Verstappen.

Reactie FIA

Desondanks liet de FIA weten dat het voorval ná de race onderzocht zou worden. Hamilton weigerde zelfs naar de hoorzitting te gaan, wat aangaf hoe weinig waarde hij eraan hechtte. In de officiële verklaring stond: "De stewards hebben vastgesteld dat er geen contact was en dat het incident niet kwalificeert als het van de baan dwingen van een andere auto, ondanks de ambitieuze aard van de inhaalactie. Er worden geen verdere stappen ondernomen."

Analyseer gewoon tijdens de race

Voor Verstappen was het hele proces tekenend voor een groter probleem in de Formule 1. "Ik vind het eigenlijk zonde dat ik na de race nog terug moet naar de stewards. Analyseer het gewoon tijdens de race", zei hij tegenover Viaplay. De Nederlander ging verder: "Ik stak mijn neus naast hem en hij schrok. Hij ging van de baan af, dus ik weet niet precies wat daar gebeurde."

