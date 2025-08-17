Tom Coronel, die vaak bij Viaplay als analist te vinden is rondom raceweekenden in F1 en zelf als coureur ook zeker nog actief is, stelt dat de 'hype' rondom Max Verstappen en Mercedes voor 2026 voor hem nooit logisch was en hij de beslissing om bij Red Bull Racing te blijven wel kan begrijpen.

In gesprek met RaceXpress gaat Coronel in op de beslissing die is gevallen omtrent de toekomst van Verstappen. Coronel herkent zich in de Nederlander en denkt dat hij, zelfs al had Verstappen de clausule - die was verlopen voor dit seizoen omdat hij in de zomerstop in de top drie staat bij de coureurs - kunnen lichten, gewoon bij Red Bull Racing was gebleven. "Ik was ook gebleven, ik ben ook loyaal. Ook al is het er een rommeltje, ze doen alles voor hem. En dat ga je niet in één keer voor elkaar krijgen bij een ander team. Kijk, de verandering is er. Ze hebben het dieptepunt nu gehad, laat ik het zo zeggen. Ze kunnen nu alleen nog maar groeien."

Coronel zag onterechte 'hype' rondom Mercedes en Verstappen

Vooral Mercedes werd in verband gebracht met Verstappen voor 2026, iets wat deels ook was omdat de twee huidige coureurs van het team nog geen contract hebben en Mercedes tevens wordt gezien als favoriet in het nieuwe tijdperk. Coronel gaat daar niet in mee. "Ineens kwam die hype rondom Mercedes. Maar zolang het klantenteam van Mercedes, want dat is McLaren, races wint en jij gaat naar Mercedes, dan zou ik dat niet begrijpen. Dan zou je juist voor McLaren moeten kunnen rijden en die keuze begrijp ik dan helemaal."

Coronel heeft geruchten Mercedes en Verstappen 'nooit begrepen'

Coronel vervolgt: "Dan zou ik zeggen: ga er naartoe en regel het, want dan heb je gewoon een bepaalde garantie. De vorm van Mercedes gaat ook steeds op en neer en ze zitten nog achter de Red Bull, waar Max mee rijdt. Dus nee, ik heb het nooit begrepen. En dat is ook de reden waarom ik altijd heb gezegd dat hij wel bij Red Bull blijft."

