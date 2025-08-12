De toekomst van Franco Colapinto in de Formule 1 lijkt aan een zijden draadje te hangen. Zijn management verkent nu al alternatieve raceklassen, zoals het World Endurance Championship (WEC) en de IndyCar Series, als mogelijke nieuwe bestemmingen. Recent deed hij ook geen goeden zaken tijdens een bandentest van Pirelli, toen de Zuid-Amerikaan crashte.

De jonge Argentijn maakte vorig jaar nog zoveel indruk bij Williams, waar hij tijdelijk Logan Sargeant verving en meteen WK-punten wist te scoren. Ondanks zijn sterke prestaties en de steun van sponsoren koos het Britse team uiteindelijk voor Carlos Sainz. Bij Alpine kreeg hij als reservecoureur een kans en mocht hij al snel instappen voor Jack Doohan. Een groot succes is het echter nog niet geworden. Ook tijdens de laatste Grand Prix van Hongarije startte hij als veertiende, maar zakte verder weg naar de achttiende plaats.

Andere opties

Colapinto lijkt, op basis van informatie van Formule1.nl, niet langer de voorkeur te genieten bij het Franse team. De crash tijdens de Pirelli-bandentest, waarbij hij zich verwondde, voerde de druk nog maar een stapje extra op. Hoewel Pirelli aangaf dat de crash losstond van de nieuwe banden, heeft het incident de druk op zijn positie bij Alpine vergroot. Met diverse coureurs die interesse tonen in een plek bij het team worden nu alternatieve opties onderzocht.

WEC en IndyCar

Het management van de Zuid-Amerikaanse coureur is ondertussen druk bezig met het verkennen van nieuwe raceklassen. Zowel het WEC als de IndyCar Series worden bekeken als mogelijke alternatieve routes voor Colapinto, die na zijn tijd in de Formule 1 wellicht een andere weg inslaat. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat het avontuur van Colapinto, die vorig jaar nog zo hoog aangeschreven werd, al vrij snel tot een einde kan gaan komen.

