'Management Colapinto verkent opties buiten de Formule 1'
'Management Colapinto verkent opties buiten de Formule 1'
De toekomst van Franco Colapinto in de Formule 1 lijkt aan een zijden draadje te hangen. Zijn management verkent nu al alternatieve raceklassen, zoals het World Endurance Championship (WEC) en de IndyCar Series, als mogelijke nieuwe bestemmingen. Recent deed hij ook geen goeden zaken tijdens een bandentest van Pirelli, toen de Zuid-Amerikaan crashte.
De jonge Argentijn maakte vorig jaar nog zoveel indruk bij Williams, waar hij tijdelijk Logan Sargeant verving en meteen WK-punten wist te scoren. Ondanks zijn sterke prestaties en de steun van sponsoren koos het Britse team uiteindelijk voor Carlos Sainz. Bij Alpine kreeg hij als reservecoureur een kans en mocht hij al snel instappen voor Jack Doohan. Een groot succes is het echter nog niet geworden. Ook tijdens de laatste Grand Prix van Hongarije startte hij als veertiende, maar zakte verder weg naar de achttiende plaats.
Andere opties
Colapinto lijkt, op basis van informatie van Formule1.nl, niet langer de voorkeur te genieten bij het Franse team. De crash tijdens de Pirelli-bandentest, waarbij hij zich verwondde, voerde de druk nog maar een stapje extra op. Hoewel Pirelli aangaf dat de crash losstond van de nieuwe banden, heeft het incident de druk op zijn positie bij Alpine vergroot. Met diverse coureurs die interesse tonen in een plek bij het team worden nu alternatieve opties onderzocht.
WEC en IndyCar
Het management van de Zuid-Amerikaanse coureur is ondertussen druk bezig met het verkennen van nieuwe raceklassen. Zowel het WEC als de IndyCar Series worden bekeken als mogelijke alternatieve routes voor Colapinto, die na zijn tijd in de Formule 1 wellicht een andere weg inslaat. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat het avontuur van Colapinto, die vorig jaar nog zo hoog aangeschreven werd, al vrij snel tot een einde kan gaan komen.
Gerelateerd
Net binnen
Doornbos over toekomst Verstappen bij Red Bull: 'Die gesprekken met Mercedes...'
- 44 minuten geleden
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 1 uur geleden
- 14
'Cadillac hakt knoop door en gaat eerste coureur aankondigen in Monza'
- 2 uur geleden
- 1
F1-teams op rapport: McLaren dominant, Red Bull teleurstellend en stijgende lijn bij Sauber
- 3 uur geleden
Marshalls in het zonnetje gezet door F1 | F1 Shorts
- Vandaag 16:21
- 44
'Management Colapinto verkent opties buiten de Formule 1'
- Vandaag 15:37
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli