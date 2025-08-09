Volgens Peter Windsor heeft Red Bull Racing er niet genoeg aan gedaan om Jonathan Wheatley binnen de gelederen te houden. De Engelsman was lange tijd teammanager van Red Bull Racing en was toe aan een promotie, maar kon geen stap omhoog maken. Tegenwoordig leidt hij samen met Mattia Binotto het team van Kick Sauber, dat komend jaar onder de vlag van Audi gaat racen.

Wheatley was in zijn tijd bij Red Bull Racing vooral verantwoordelijk voor het team tijdens de raceweekenden. Zo waren de pitstops onder zijn leiding vaak om door een ringetje te halen. De Engelsman was van de discipline, en het is dan ook niet gek dat juist dat soort zaken bij Kick Sauber nu goed geregeld zijn. Windsor legt bij Cameron CC uit dat Christian Horner heeft gefaald in het behouden van Wheatley.

Kick Sauber profiteert van 'Wheatley'-effect

“Nu zien we toch weer hoe goed Wheatley wel niet is. Hij heeft een echte Engelse stijl, want hij weet hoe de monteurs te werk gaan en heeft simpelweg een gevoel voor de pitstraat,” legt Windsor uit. Dat Sauber nu stappen maakt, wijst Windsor dan ook toe aan Wheatley: “In een tijdsbestek van zes maanden is dat nu ook bij Sauber gebeurd. Dat heeft hij fantastisch gedaan.”

Horner had Red Bull moeten klaarmaken voor Wheatley

Hoewel voormalig teambaas Horner natuurlijk niet direct aan zijn opvolging dacht, hij wilde namelijk niet vertrekken bij Red Bull, vindt Windsor wel dat de voormalig teambaas het team in betere handen had moeten achterlaten. Windsor is van mening dat er altijd een plan B had moeten klaarstaan in plaats van dat het team nu Laurent Mekies promotie moest geven. “Als Christian nu iets beter had gelet op het functioneren van Wheatley, dan was hij nu waarschijnlijk de teambaas geworden, na het vertrek. Dan was het een veel beter team geweest, zelfs beter dan in de tijd van Christian Horner. De meeste personeelsleden waren dan ook gebleven, want die vinden Jonathan Wheatley fantastisch,” aldus Windsor.

