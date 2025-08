Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is de kans dat Bernd Mayländer met de safetycar een overwinning pakt, groter dan dat Lewis Hamilton ooit nog beslag zal leggen op wereldtitel nummer acht. De 94-jarige Brit stelt dat het inmiddels de hoogste tijd is om te stoppen voor Hamilton, die bij Ferrari nog niet helemaal uit de verf komt.

Met veel bombarie werd afgelopen jaar uitgekeken naar het dienstverband van de meest succesvolle coureur bij het meest succesvolle team. Aan het begin van het seizoen wist Hamilton nog de sprintoverwinning in China te pakken, maar verder zijn er weinig hoogtepunten te noemen. Ecclestone bekijkt de situatie vanaf een afstandje en vindt dat Hamilton plaats moet maken voor een ander.

Hamilton over hoogtepunt heen?

In gesprek met de Daily Mail trekt Ecclestone het talent van de zevenvoudig kampioen niet in twijfel, maar vermoedt hij dat Hamilton simpelweg op zijn retour is: "Lewis is erg getalenteerd, was dat en is het waarschijnlijk nog steeds. Maar zoals bij veel toonaangevende sportpersoonlijkheden die de top bereiken, is er maar één richting om daarna op te gaan, en dat is geen goede richting. Het gaat alleen maar bergafwaarts."

Ecclestone vindt dat Hamilton de eer aan zichzelf moet laten

De 40-jarige Hamilton heeft naast zijn Formule 1-carrière nog veel andere bezigheden, en Ecclestone vermoedt dat de Ferrari-coureur die wellicht interessanter gaat vinden dan de koningsklasse. "Hij denkt het misschien niet, maar hij zal zich er snel aan wennen om andere dingen te doen buiten de autosport, in zijn pensioen. Ik vind dat hij het al een tijdje geleden had moeten doen. De man is geen valsspeler. Maar hij zou zichzelf tekortdoen als hij doorgaat. Hij zou nu moeten stoppen. Als ik voor hem zou zorgen, zou ik onmiddellijk met Ferrari gaan onderhandelen en zeggen: ‘Als jullie iemand hebben om Lewis te vervangen, zal hij plaatsmaken.’"

'Safetycar wint eerder dan dat Hamilton achtste titel pakt'

Toch is Hamilton bij Ferrari aangesloten om uiteindelijk wereldtitel nummer acht binnen te halen. Komend jaar gaat het reglement op de schop en wellicht heeft Ferrari dan het beste pakket. Maar in de andere wagen van het Italiaanse team zit ook een getalenteerde coureur: Charles Leclerc. Die haalt er voorlopig meer uit dan zijn teamgenoot. Ecclestone zegt bij F1-Insider ook niet meer in die achtste titel te geloven: "De safetycar heeft meer kans om een race te winnen dan dat Hamilton opnieuw wereldkampioen wordt."

