Column: Verstappen vertrekt na 2026 alsnog bij Red Bull als dít niet gebeurt

Max Verstappen (27) maakte in Hongarije een einde aan alle speculaties. Hij sprak uit ook in 2026 voor Red Bull Racing te rijden. Maar we weten allemaal dat Verstappen niet in het middenveld actief wil zijn. Dus ja, de geruchtenmolen is voor nu gestopt, maar wat mij betreft kan deze spoedig weer opgestart worden als Red Bull er ook volgend jaar niet in slaagt een competitieve wagen op de been te brengen.

Weken, misschien wel maanden, werd er gespeculeerd over een overstap van Verstappen naar Mercedes in 2026. En dat was niet geheel zonder reden natuurlijk. Van het dominante Red Bull van een paar jaar geleden is vrijwel niets meer over. Verstappen is uitgeschakeld voor de wereldtitel en bij de constructeurs staat het team uit Milton Keynes slechts vierde. Christian Horner werd onlangs naar huis gestuurd, maar het Laurent Mekies-effect laat nog op zich wachten. De vraag is überhaupt of de aanstelling van de Fransman een significant verschil gaat maken. Red Bull verloor recentelijk namelijk ook een aantal andere belangrijke kopstukken, waarvan bij de meesten het vertrek van Adrian Newey nog vers in het geheugen ligt.

Verstappen blijft bij Red Bull in 2026, maar dan begint het spel

Enfin, Verstappen maakte in Hongarije een einde aan alle geruchten. Hij blijft 'gewoon' bij Red Bull Racing. Althans, in 2026. Maar in dat seizoen zal het spel weer helemaal opnieuw beginnen. De veelbesproken exitclausule, die voor dit jaar weer aan de ketting ligt, kan dan mogelijk opnieuw een rol gaan spelen. Maar of deze joker überhaupt in beeld komt zal afhangen van de prestaties die Red Bull en Ford op de mat weten te leggen in 2026. En dat is waar Verstappen voornamelijk naar kijkt, zo heeft hij al meermaals laten weten. Vrij recent nog gaf Verstappen wederom de waarschuwing af dat hij niet van plan is in de middenmoot te gaan sukkelen. Het is Red Bull er dus alles aan gelegen om een competitieve wagen naar de grid te brengen in het jaar dat de reglementen volledig op de schop gaan.

Krijgt Red Bull haar auto in '26 wél aan de praat?

Alles hangt af van Red Bull-auto in 2026

En dat is waar Verstappen en zijn consortium, bestaande uit vader Jos en manager Raymond Vermeulen, alles van laten afhangen. Is de 2026-auto competitief? Dan heeft Verstappen geen enkele reden om verder te kijken en is het zeer waarschijnlijk dat hij zijn tot medio 2028 lopend contract uitdient. Verstappen heeft namelijk de wens zijn gehele carrière voor één team te rijden - mits de voorwaarden goed zijn. En als Red Bull volgend jaar de nieuwe regels goed weet te implementeren, dan is de kans reëel dat dat ook de daaropvolgende jaren het geval gaat zijn.

Wie implementeert de nieuwe reglementen het best?

Maar slaat Red Bull, in samenwerking met Ford, de plank volgend seizoen volledig mis, dan leert het verleden ons dat je dit niet zomaar weer omdraait. Degene die het beste omgaat in het debuutjaar van de nieuwe reglementen, heeft daar jarenlang profijt van, zo bewees onder meer Mercedes in 2014 toen de V6-hybridemotoren haar intrede deden. De Zilverpijlen domineerde dat tijdperk en mochten meerdere coureurs- én constructeurstitels bijschrijven. Maar neem je aan het begin al de verkeerde afslag, dan is de weg naar Rome nog lang. En daar gaat Verstappen dan niet op wachten, vermoed ik.

Wolff wil Verstappen maar wat graag bij Mercedes zien

Wolff heeft Verstappen alvast warm gemaakt

En precies dát is waar de recente gesprekken tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en Verstappen over lijken te zijn gegaan. Wolff was zich vanaf het begin bewust van het feit dat Verstappen niet in 2026 al naar zijn team ging komen. Natuurlijk, de hoop was er wel, maar Wolff loopt ook al lang genoeg mee om te weten dat hij nog even geduld moet hebben. Ik vermoed dat Wolff in de gesprekken met Verstappen de deur wagenwijd heeft opengezet voor de nabije toekomst, iets dat hij zelf overigens ook al meermaals liet doorschemeren in interviews.

Wat heeft de toekomst voor Verstapen in petto?

Presteert Red Bull niet in 2026, dan staat Wolff klaar om Verstappen te troosten met een perfect afgemeten Mercedes-tenue en een duizelingwekkend salaris voor de komende paar jaar. Maar deze vlieger gaat alleen op als Mercedes wél competitief blijkt volgend jaar. Zo niet, dan kan Verstappen misschien ook nog uitwijken naar Aston Martin, dat met motorfabrikant Honda en topontwerper Newey ook verwacht hoge ogen te gooien.

