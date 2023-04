Kvyat voelt zich verraden door Red Bull, 'GP Spanje vanaf 2027 niet meer in Catalunya' | GPFans Recap

Vincent Bruins

Maandag 17 april 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag onthulde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner een bijgeloof dat hij heeft bij elke start van een Grand Prix. Sophie Kumpen legt uit hoe haar genen een belangrijke rol bij Max Verstappen spelen. De moeder van de tweevoudig Formule 1-kampioen reed zelf op wereldniveau in het karten. Michael Bleekemolen schetst in een interview met GPFans een scenario waar Verstappen ook in een andere wagen kampioen zou worden. Daniil Kvyat blikt terug op zijn demotie van Red Bull naar Toro Rosso en hoe het als een mes in zijn rug voelde. De Spaanse media wist te melden dat de Grand Prix van Spanje naar verluidt na 2026 van locatie zal veranderen. John Elkann, de president van Ferrari, heeft een brief geschreven aan investeerders van het Italiaanse Formule 1-team om ingrijpende veranderingen aan te kondigen.

Horner onthult bijgeloof voor startprocedure: "Maar daar hebben we 95 races mee gewonnen"

Daar waar veel teambazen tijdens de start van een Grand Prix ervoor kiezen om dit te volgen vanaf de pitmuur houdt Christian Horner er een ander ritueel op na. De teambaas van Red Bull Racing bekijkt het doven van de startlichten namelijk altijd samen met zijn monteurs in de pitbox en hoewel het vroeger een verplichting was, gaat de teambaas er gewoon mee door en wijst hij ook naar een klein beetje bijgeloof. "De regel werd ineens veranderd, maar wij hebben 95 races gewonnen terwijl ik dat deed. Dus waarom zou ik een gewoonte dan nu ineens veranderen?"

Sophie Kumpen over Verstappen: "Als je mij boos maakte kon ik ontzettend agressief zijn"

Max Verstappen is natuurlijk geboren in een heuse racefamilie en heeft de kwaliteiten op de baan niet van een vreemde. Jos Verstappen speelde in zijn ontwikkeling een grote rol, maar ook moeder Sophie Kumpen kon een aardig potje sturen en zij legt uit hoe ook haar genen een belangrijke rol bij Verstappen spelen: "Een racer moet een beetje egoïstisch zijn om te willen winnen. Buiten het karten was ik een echt meisje. Maar wanneer je mij boos maakte tijdens het racen, kon ik ontzettend agressief zijn."

Bleekemolen ziet Verstappen kampioen worden voor Ferrari: "Daar zet ik mijn geld op in"

Max Verstappen is momenteel zeer dominant in de Formule 1 en veel fans linken zijn prestaties aan de ongenaakbare Red Bull waar hij mee mag rijden. Michael Bleekemolen denkt dat de kwaliteiten toch voornamelijk bij de coureur liggen en schetst zelfs een scenario waar Verstappen ook in een andere wagen kampioen zou worden: "Misschien zijn ze niet snel genoeg op een bepaald punt. Ik zit wel eens te kijken. Is het nou het chassis of de motor of een combinatie van die twee? Of zijn het de rijders? Vergis je niet. We roepen allemaal dat die Red Bull zo goed is, maar wie is er nou echt zo goed? Max Verstappen of Red Bull? Wat gebeurt er als Max in die Ferrari zit?", vraagt de Amsterdammer zich hardop af.

Kvyat sneert naar Red Bull Racing: "Het was als een mes in mijn rug"

Daniil Kvyat leek een tijd lang op weg naar een mooie carrière in de Formule 1, maar tijdens het 2016-seizoen ging het ineens snel bergafwaarts met de Rus. De voormalig Red Bull-coureur verloor dat jaar zijn stoeltje aan Max Verstappen en spreekt nu jaren later voor het eerst open over het 'mes in zijn rug': "Ik voelde me op dat moment verraden." Nu heeft Kvyat een contract getekend bij Lamborghini om daar in IMSA en het FIA World Endurance Championship de rol van fabriekscoureur op zich te nemen.

'Grand Prix van Spanje verhuist in 2027 van Barcelona-Catalunya naar Madrid'

De Grand Prix van Spanje zal naar verluidt vanaf 2027 niet meer worden verreden op Circuit de Barcelona-Catalunya, maar in Madrid. MundoDeportivo wist vandaag het nieuws naar buiten te brengen dat de Formule 1-race van locatie zal veranderen, wanneer het contract met Circuit de Barcelona-Catalunya in 2026 afloopt: "Volgens bronnen dicht bij de geïnteresseerde partijen wordt Madrid vanaf 2027 gastheer van de Spaanse F1 GP in Ifema en Valdebebas." Al meerdere weken deden geruchten de ronde dat de Formule 1 in onderhandeling was om de koningsklasse van de autosport naar de hoofdstad te halen.

Ferrari-president kondigt ingrijpende veranderingen aan in brief aan investeerders

John Elkann, de president van Ferrari, heeft een brief geschreven aan investeerders van het Italiaanse automerk en Formule 1-team om een plan aan te kondigen in de hoop de renstal competitiever te maken: "Terwijl er ingrijpende veranderingen gaande zijn binnen de muren van Maranello, om met name onze competitiviteit op het circuit te versterken en om de lifestyle-kledinglijnen voor de catwalk te ontwikkelen, blijft de wil om vooruitgang te boeken die onze oprichter Enzo Ferrari in zijn hart had, de Ferrari-mensen nederig en ambitieus houden in het vormgeven van de toekomst van de Prancing Horse."