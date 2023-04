Vincent Bruins

Maandag 17 april 2023 18:36 - Laatste update: 18:37

De Grand Prix van Spanje zal naar verluidt vanaf 2027 niet meer worden verreden op Circuit de Barcelona-Catalunya, maar in Madrid. Al meerdere weken deden geruchten de ronde dat de Formule 1 in onderhandeling was om de koningsklasse van de autosport naar de hoofdstad te halen.

Barcelona-Catalunya is al sinds 1991 gastheer van de Grand Prix van Spanje. Ook hebben de wintertests vaak plaatsgevonden op het circuit nabij Montmeló.

Artikel gaat verder onder video

Oude configuratie

Het is een baan met een rijke geschiedenis, maar de afgelopen jaren is er steeds meer kritiek gekomen op het feit dat het lastig inhalen is op Barcelona-Catalunya. Volgende maand wordt er voor het eerst sinds 2006 weer op de oude configuratie gereden in de hoop meer inhaalmogelijkheden te creëren. De RACC-chicane is niet bepaald populair bij fans en coureurs, en dus wordt deze overgeslagen om de laatste sector veel sneller te maken.

OOK INTERESSANT: Laatste chicane op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt vanaf 2023 weggehaald

Ifema en Valdebebas

MundoDeportivo wist vandaag het nieuws naar buiten te brengen dat de Grand Prix van Spanje van locatie zal veranderen, wanneer het contract met Circuit de Barcelona-Catalunya in 2026 afloopt: "Volgens bronnen dicht bij de geïnteresseerde partijen wordt Madrid vanaf 2027 gastheer van de Spaanse F1 GP in Ifema en Valdebebas. F1 verlengde eind 2021 haar contract met Barcelona voor nog eens vijf jaar, tot 2026, maar volgens onze bronnen zal het circus na afloop van de overeenkomst naar de hoofdstad verhuizen."