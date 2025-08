Lewis Hamilton kwam tijdens de Hongaarse Grand Prix bijna in aanraking met Max Verstappen, maar wist een botsing ternauwernood te voorkomen. De stewards van de FIA noteerden het incident en wilde na afloop van de race het verhaal van Hamilton horen. Ze riepen de Ferrari-coureur richting hun kantoor, maar de Brit gaf geen gehoor aan het verzoek.

Het ging tijdens de race op de Hungaroring bijna mis tussen Hamilton en Verstappen. Laatstgenoemde probeerde de Ferrari aan de binnenkant van bocht 4 in te halen en daar had Hamilton hem niet verwacht. De zevenvoudig wereldkampioen reageerde echter net op tijd en stuurde zijn auto naar buiten toe om een botsing te voorkomen. De stewards van de FIA zagen het gebeuren en noteerden het incident. Ze lieten weten het moment na afloop van de race te zullen beoordelen. Toen de Grand Prix eenmaal ten einde was, werd Hamilton door de wedstrijdleiding gesommeerd naar hun kantoor te komen om tekst en uitleg te geven over het incident.

Hamilton schittert in afwezigheid inzake incident met Verstappen

Net als Hamilton werd ook Verstappen naar de stewards geroepen, maar waar Verstappen wel gehoor gaf aan de oproep, deed Hamilton dat niet. De Brit leek niet de noodzaak te voelen om met de stewards in gesprek te gaan en schitterde dan ook in afwezigheid. Een afgevaardigde van het team van Ferrari was wel aanwezig om de zaak namens Hamilton toe te lichten. Dit staat in het officiële document dat later door de FIA werd gepubliceerd. "De bestuurder van auto 44 heeft afgezien van zijn recht om de zitting bij te wonen", zo valt te lezen.

Verstappen niet gestraft door FIA in Hongarije

Hamilton leek vooral met zijn eigen prestaties in zijn maag te zitten, dat het moment met Verstappen hem waarschijnlijk weinig kon schelen. En omdat de Red Bull en Ferrari elkaar ook niet raakten in bocht 4, besloten de stewards uiteindelijk ook om geen straf uit te delen.

New document: Doc 42 - Decision - Car 1 - Alleged forcing another driver off of the track

Published on 03.08.25 18:38 CEThttps://t.co/THAviwnMX6#F1 #Formula1 #FIA #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/ypuF2U5J7V — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) August 3, 2025

