Lewis Hamilton was dit weekend allesbehalve in vorm en positief over zichzelf en heeft daar zondag na de F1 Grand Prix van Hongarije nog een schepje bovenop gedaan. De zevenvoudig wereldkampioen is niet te spreken over zichzelf, maar ook over iets binnen Ferrari.

Nadat tijdens de zaterdag de kwalificatie slechts een twaalfde plaats opleverde voor de Brit, ging het op zondag niet heel veel beter. Hamilton ging als laatste naar binnen voor zijn eerste stop, maar veel leverde het uiteindelijk niet op. Hamilton kwam als twaalfde over de streep en scoorde dus geen punten dit weekend. De Brit zal dan ook niet al te rouwig zijn over het feit dat het nu zomerstop is.

Hamilton ziet 'op de achtergrond dingen gebeuren' die niet goed zijn

Hamilton denkt nog steeds hetzelfde over zijn uitspraken omtrent 'dat hij vervangen moet worden' door Ferrari, uitspraken die hij deed na de kwalificatie. "Niet echt. Als je een bepaald gevoel hebt, heb je dat gevoel nu eenmaal. Op de achtergrond is van alles gaande wat niet bepaald goed is." Als hem wordt gevraagd of hij de liefde voor het racen kwijt is geraakt, is de reactie van Hamilton duidelijk: "Ik houd nog steeds van het racen."

